ЕС хочет от Беларуси реформы избирательного законодательства

12-13 декабря в Брюсселе проходила встреча Координационной группы Беларусь — Евросоюза. ЕС вновь подчеркивает необходимость проведения всеобъемлющей реформы избирательного законодательства, решении вопросов, касающихся прав и свобод человека.

Как сообщает БелаПАН со ссылкой на пресс-службу представительства ЕС в Беларуси, ЕС ожидает, что Беларусь полностью реализует свой Национальный план по правам человека и улучшит ситуацию в области свобод СМИ и собраний.

ЕС также напоминает о своем неприятии смертной казни при любых обстоятельствах и отмечает преимущества введения моратория в качестве первого шага для ее отмены.

Участники встречи обсудили состояние двусторонних отношений, в том числе шаги по завершению переговоров о соглашении о приоритетах партнерства ЕС и Беларуси. Завершение переговоров «ознаменует новый этап взаимодействия между ЕС и Беларусью и сформирует основу для дальнейшего сотрудничества, основанного на общих интересах и ценностях», отмечается в сообщении.