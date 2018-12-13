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ЕС хочет от Беларуси реформы избирательного законодательства
14.12.2018 15:16 — Новости Политики | БДГ
12-13 декабря в Брюсселе проходила встреча Координационной группы Беларусь — Евросоюза. ЕС вновь подчеркивает необходимость проведения всеобъемлющей реформы избирательного законодательства, решении вопросов, касающихся прав и свобод человека.
Как сообщает
ЕС также напоминает о своем неприятии смертной казни при любых обстоятельствах и отмечает преимущества введения моратория в качестве первого шага для ее отмены.
Участники встречи обсудили состояние двусторонних отношений, в том числе шаги по завершению переговоров о соглашении о приоритетах партнерства ЕС и Беларуси. Завершение переговоров «ознаменует новый этап взаимодействия между ЕС и Беларусью и сформирует основу для дальнейшего сотрудничества, основанного на общих интересах и ценностях», отмечается в сообщении.
Напомним, что 12 декабр Чрезвычайный и Полномочный посол Польши в Беларуси Артур Михальский рассказал из-за чего белорусская и европейская стороны до сих пор не закончили
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12-13 декабря в Брюсселе проходила встреча Координационной группы Беларусь — Евросоюза. ЕС вновь подчеркивает необходимость проведения всеобъемлющей реформы...
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