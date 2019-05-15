Формат MILEX в очередной раз подтверждает открытость Беларуси - Лукашенко

Источник материала: БелТА

15 мая, Минский район /Корр. БЕЛТА/. Формат выставки вооружения и военной техники MILEX в очередной раз подтверждает открытость нашей страны, ее заинтересованность в развитии сотрудничества с другими государствами в сфере обеспечения безопасности. Об этом говорится в приветствии Президента Беларуси Александра Лукашенко участникам и гостям выставки, его зачитал премьер-министр Сергей Румас, передает корреспондент БЕЛТА.

"На этом представительном форуме традиционно демонстрируются основные тенденции формирования мирового рынка оружия, а также новейшие достижения ведущих белорусских и зарубежных производителей продукции военного назначения. Формат мероприятия в очередной раз подтверждает открытость нашей страны, ее заинтересованность в развитии сотрудничества с другими государствами в сфере обеспечения безопасности, а также предоставляет возможность широкой общественности ознакомиться с результатами работы отечественного военно-промышленного комплекса, который является одним из приоритетных, высокотехнологичных секторов национальной экономики", - говорится в приветствии.

Основная выставка размещена в спорткомплексе "Минск-Арена" и на прилегающей открытой площадке. Ее открытие пройдет в 15.00. Свои экспозиции представят более 160 производителей и экспортеров оборонной продукции из Беларуси, Азербайджана, Германии, Италии, Казахстана, Китая, Польши, России, Сербии и ЮАР. Самые масштабные развернут Беларусь, Россия, Казахстан и Китай. Во время MILEX пройдет 8-я международная научная конференция по военно-техническим проблемам, вопросам обороны и безопасности, а также технологий двойного назначения.

Выставка по масштабам решаемых задач, составу и уровню участников, наличию выставочной инфраструктуры считается одной из крупнейших в Восточноевропейском регионе. Начиная с 2001 года этот масштабный оружейный смотр традиционно привлекает внимание ведущих отечественных и мировых производителей продукции военного назначения. Организаторами выступают Государственный военно-промышленный комитет Беларуси, Министерство обороны и национальный выставочный центр "Белэкспо".

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