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Новые руководители появятся в "Белтопгазе", МАЗе, "Лидсельмаше" и Белорусской цементной компании

16.05.2019 11:44 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение новых руководителей "Белтопгаза", МАЗа, "Лидсельмаша" и Белорусской цементной компании, передает корреспондент БЕЛТА.

Государственное производственное объединение по топливу и газификации "Белтопгаз" возглавит Алексей Кушнаренко. До настоящего времени он руководил производственным республиканским унитарным предприятием "Могилевоблгаз".

Пост генерального директора ОАО "Минский автомобильный завод" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" займет Валерий Иванкович, который ранее являлся генеральным директором ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга".

Генеральным директором ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" станет Григорий Иваньков, ранее возглавлявший производственное унитарное предприятие "Амкодор-ДОМЗ".

На должность генерального директора республиканского производственно-торгового унитарного предприятия "Управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания" согласован Александр Довгало. Ранее он работал начальником управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Аппарата Совета Министров.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение новых руководителей "Белтопгаза", МАЗа, "Лидсельмаша" и Белорусской...
 
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