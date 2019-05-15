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16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначение новых руководителей "Белтопгаза", МАЗа, "Лидсельмаша" и Белорусской цементной компании, передает корреспондент БЕЛТА.

Государственное производственное объединение по топливу и газификации "Белтопгаз" возглавит Алексей Кушнаренко. До настоящего времени он руководил производственным республиканским унитарным предприятием "Могилевоблгаз".

Пост генерального директора ОАО "Минский автомобильный завод" - управляющая компания холдинга "БЕЛАВТОМАЗ" займет Валерий Иванкович, который ранее являлся генеральным директором ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга".

Генеральным директором ОАО "Управляющая компания холдинга "Лидсельмаш" станет Григорий Иваньков, ранее возглавлявший производственное унитарное предприятие "Амкодор-ДОМЗ".

На должность генерального директора республиканского производственно-торгового унитарного предприятия "Управляющая компания холдинга "Белорусская цементная компания" согласован Александр Довгало. Ранее он работал начальником управления строительства и жилищно-коммунального хозяйства Аппарата Совета Министров.-0-