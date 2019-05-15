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Лукашенко отмечает проблемы с экспортом продовольствия в Россию, несмотря на принятые балансы

16.05.2019 12:05 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

16 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает проблемы с экспортом белорусского продовольствия в Россию, несмотря на принятые ранее балансы. Этот факт он констатировал сегодня, рассматривая кадровые вопросы в отношении руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, передает корреспондент БЕЛТА.

"На наших традиционных рынках вы видите, что очень сложно сегодня работать. Тем более, Россия себя таким образом ведет - непонятным. Даже планы выработали с ними - балансы поставок молока, мяса, и мы их не выполняем, потому что закрыли рынок. Это же не дело, когда мы договариваемся по объему, сколько мы поставим на российский рынок, и мы не можем поставить из-за торможения. Это серьезный вопрос. Нам надо обсуждать серьезно на высоком уровне, на уровне правительств, эту проблему", - заявил глава государства.

/Будет дополнено/.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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16 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко отмечает проблемы с экспортом белорусского продовольствия в Россию, несмотря на...
 
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