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Премьер-министр будет нести персональную ответственность за экономический рост Беларуси

20.05.2019 19:18 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На премьер-министра возложена персональная ответственность за обеспечение экономического роста страны преимущественно за счет внешнего спроса. Соответствующее распоряжение Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 20 мая. Об этом БЕЛТА сообщили впресс-службе белорусского лидера.

Критерием эффективной экспортной деятельности будет являться обеспечение товарной и географической диверсификации поставок, а также наращивание экспорта товаров и услуг темпами, опережающими рост импорта.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. На премьер-министра возложена персональная ответственность за обеспечение экономического роста страны преимущественно за счет...
 
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