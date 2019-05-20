ВВП, экспорт, нефть и поставки продовольствия - Лукашенко собрал совещание по экономическим вопросам

Источник материала: БелТА

Александр Лукашенко

21 мая, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал сегодня совещание по актуальным вопросам экономики, передает корреспондент БЕЛТА.

"Традиционно по инициативе правительства мы сегодня обсудим блок экономических вопросов. Текущих и, если нужно, на перспективу. Хотелось бы услышать от премьер-министра и вице-премьеров, какова ситуация у нас с экспортом. Естественно, наиважнейший вопрос - валовой внутренний продукт. Какое у нас движение в этом направлении? Официальную статистику я знаю. На что мы в результате такой динамики выйдем на конец года, с какими показателями? Но экспорт меня волнует больше всего. Потому что это поступления валюты в страну, без которой нам весьма сложно существовать, да и экономике развиваться также", - сказал Президент.

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