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Лукашенко предлагает Казахстану активизировать переговоры по поставкам нефти

23.05.2019 11:01 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ведет переговоры по поставкам нефти из Казахстана и предлагает активизировать эти переговоры. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня на встрече с Чрезвычайным и Полномочным Послом Казахстана в Беларуси Ермухаметом Ертысбаевым, передает корреспондент БЕЛТА.

"Вы знаете, что мы сейчас занялись диверсификацией поставок углеводородного сырья. Мы имеем несколько точек соприкосновения и ведем переговоры по поставкам нефти в Беларусь из других источников. В этом году мы в основном закончим модернизацию нефтеперерабатывающих заводов. Поэтому нам будет немножко легче покупать с мировых рынков нефть. В связи с этим уже ведем переговоры и хотели бы, чтобы они были активизированы, по поставкам казахстанской нефти в Беларусь. Думаю, этот вопрос мы можем решить. Он лежит в плоскости не только Беларуси и Казахстана (здесь проблем нет), но и России по транзиту. Россия - член ЕАЭС. Я думаю, что с близкой нам страной мы сможем договориться о каких-то объемах поставок нефти из Казахстана", - сказал Александр Лукашенко.

В прошлом году товарооборот между Беларусью и Казахстаном достиг почти $900 млн, увеличившись на 30% к уровню 2017 года. При этом белорусский экспорт превысил $783 млн. В первом квартале 2019 года объемы взаимной торговли между странами упали примерно на 10% в сравнении с аналогичным периодом 2018-го. Товарооборот составил $171,5 млн. Сальдо для Беларуси сложилось положительное в $121,7 млн.

В Казахстан поставляются молоко и молочные продукты, тракторы и седельные тягачи, мебель, грузовые автомобили, лекарства, замороженная говядина, сахар, мясные продукты. Беларусь импортирует нефтепродукты, каменный уголь, рельсы, прокат из нелегированной стали, нефтяные газы, семена льна, хлопковое волокно, лук, чеснок.

Товаропроводящая сеть белорусских предприятий в Казахстане включает более 40 компаний, созданных с привлечением белорусского капитала, а также более 170 субъектов дилерской сети. Функционируют восемь совместных сборочных производств белорусской техники и оборудования. В Казахстане работают 256 организаций с белорусским участием, в Беларуси действует 45 предприятий с казахстанским капиталом.

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Теги: Минск
 
 
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23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь ведет переговоры по поставкам нефти из Казахстана и предлагает активизировать эти переговоры. Об этом Президент Беларуси...
 
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