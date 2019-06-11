|
Лукашенко 13-14 июня совершит рабочий визит в Кыргызстан для участия в саммите ШОС
12.06.2019 08:00 — Новости Политики | БелТА
Источник материала: БелТА
Фото из архива
12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 13-14 июня совершит рабочий визит в Кыргызскую Республику. Об этом БЕЛТА сообщили в
Глава государства примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, где Беларусь имеет статус государства-наблюдателя.
Выступление Александра Лукашенко планируется во время заседания совета в расширенном составе. Глава государства обозначит позицию Беларуси по актуальной международной тематике и дальнейшему развитию сотрудничества в рамках данного интеграционного объединения.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 13-14 июня совершит рабочий визит в Кыргызскую Республику. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Политики)