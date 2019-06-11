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Лукашенко 13-14 июня совершит рабочий визит в Кыргызстан для участия в саммите ШОС

12.06.2019 08:00 — Новости Политики | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Лукашенко 13-14 июня совершит рабочий визит в Кыргызстан для участия в саммите ШОС
Фото из архива

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 13-14 июня совершит рабочий визит в Кыргызскую Республику. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Глава государства примет участие в заседании Совета глав государств Шанхайской организации сотрудничества, где Беларусь имеет статус государства-наблюдателя.

Выступление Александра Лукашенко планируется во время заседания совета в расширенном составе. Глава государства обозначит позицию Беларуси по актуальной международной тематике и дальнейшему развитию сотрудничества в рамках данного интеграционного объединения.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 13-14 июня совершит рабочий визит в Кыргызскую Республику. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе...
 
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