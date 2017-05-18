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Военно-спортивная патриотическая игра "Противостояние" знакомит с мощью белорусской армии - мнение

19.05.2017 17:46 — Новости регионов | БелТА  
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19 мая, Брест /Корр. БЕЛТА/. На полигоне Брестский сегодня состоялось открытие военно-спортивной патриотической игры "Противостояние", передает корреспондент БЕЛТА.

"Участники "Противостояния" знакомятся с новейшими образцами вооружения и военной техники, находящимися на вооружении сил спецопераций, экипировки. Они проживают в условиях, максимально приближенных к тем, в которых находятся военнослужащие во время полевых выходов. Игра вырабатывает чувство товарищества, взаимовыручки и ответственности, так как все испытания рассчитаны на групповое прохождение. Это сплачивает коллектив, в чем и заинтересованы руководители организаций, чьи команды участвуют в состязании", - подчеркнул старший офицер командования сил специальных операций Вооруженных Сил Беларуси Вадим Бобилевич.

В нынешнем году в военно-патриотической игре участвуют семь команд. На протяжении трех дней соперникам, в частности, предстоит выявить сильнейшего в стрельбе из различных видов оружия, на полосе препятствий и разведчика, преодолеть комбинированный марш-бросок, во время которого нужно оказать медицинскую помощь пострадавшему, миновать зараженные участки местности и форсировать водную преграду.

Разместился лагерь "Противостояния" на Брестском полигоне. Жить все это время участники игры в стиле military будут по армейскому уставу. Выполняя подготовленные для них задания, команды будут зарабатывать очки. Победит коллектив, у которого в копилке окажется больше всех баллов.

Сегодня участники осваиваются в лагере, для них организованы обучающие занятия. Главные испытания ожидают 20 и 21 мая. После завершения соревнований игроки побывают на экскурсиях в Брестской крепости и в музее V форт.-0-

 
Теги: Брест
 
 
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Разместился лагерь "Противостояния" на Брестском полигоне. Жить все это время участники игры в стиле military будут по армейскому уставу. Выполняя подготовленные для...

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