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Движение некоторых автобусов по ул.Захарова в Минске 20 и 21 мая изменено

20.05.2017 09:25 — Новости регионов | БелТА  
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20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 20 и 21 мая изменены маршруты движения некоторых автобусов, сообщили БЕЛТА в государственном предприятии "Минсктранс".

В связи с реконструкцией тепломагистрали и полным закрытием движения по ул. Захарова на участке от переулка Войскового до переулка Броневого 20 и 21 мая движение автобусов маршрутов №18 и №26 организуется по ул. Захарова, Первомайской, З.Бядули, Козлова, просп. Машерова в обоих направлениях с выполнением всех промежуточных остановочных пунктов.

В "Минсктрансе" также напомнили, что в связи с изменением схемы организации дорожного движения на пересечении ул. М.Богдановича и просп. Машерова с 22 мая для автобусных маршрутов №38, 91 и троллейбусных маршрутов №37, 46, 53 остановочные пункты "Просп. Машерова" по ул. М.Богдановича переносятся за пересечение с просп. Машерова: при движении в сторону пл. Бангалор - к магазину "Сделай сам", при движении в сторону ул. Немига - к пивзаводу "Аливария".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Движение автобусов маршрутов №18 и №26 организуется по ул. Захарова, Первомайской, З.Бядули, Козлова, просп. Машерова в обоих направлениях с выполнением всех...

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