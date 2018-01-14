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Понтонный мост в Житковичском районе решено восстановить после нормализации погодных условий

14.01.2018 15:54 — | БелТА  
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Понтонный мост в Житковичском районе решено восстановить после нормализации погодных условий
Понтонный мост. Фото из архива

14 января, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Понтонный мост через Припять в Житковичском районе будет восстановлен после нормализации погодных условий. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления информации Министерства обороны Владимир Макаров.

"Состоялось заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Принято решение восстановить мостовую переправу после установления благоприятных погодных условий - после прохождения шуги", - рассказал Владимир Макаров.

По его словам, мостовая переправа готова к установке. "После нормализации благоприятных погодных условий мы восстановим ее максимально оперативно - буквально в течение трех часов", - отметил Владимир Макаров.

Как сообщалось ранее, в ночь на 14 января из-за резкого изменения погодных условий было сорвано крепление понтонного моста через Припять в Житковичском районе, который был наведен Минобороны и МЧС 10 декабря как временная мера, заменяющая треснувший стационарный автомобильный мост.

До разрешения ситуации спасателями на катерах осуществляется перевозка людей с одного берега на другой. Посредством FM-перехвата население ближайших районов оповещено о временном прекращении работы понтонной переправы. Паромная переправа для легковых автомобилей в районе д. Снядин Петриковского района переведена на круглосуточный режим работы. Проезд большегрузных транспортных средств организован по республиканским дорогам через г. Житковичи (М-10) – г. Калинковичи (Р-131) – г. Мозырь (Р-36) – г.п. Лельчицы (Р-128) – г. Туров и через г. Житковичи (М-10) – г. Пинск (Р-6) – г. Столин (Р-88) – г.п. Давид-Городок – г. Туров. Соответствующими службами установлены информационные знаки, организовано оборудование и установка временных остановочных пунктов для пассажирского транспорта.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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