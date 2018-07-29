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Самая высокая температура воздуха 29 июля была в Лунинецком районе - 32 градуса

30.07.2018 09:42 — Новости регионов | БелТА  
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Самая высокая температура воздуха 29 июля была в Лунинецком районе - 32 градуса
Фото из архива

30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самая высокая температура воздуха 29 июля зафиксирована на метеостанции Полесская в Лунинецком районе - плюс 32 градуса, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На большей части территории страны вчера днем температура воздуха составила выше 30 градусов. Самый высокий показатель - 32 градуса - зафиксирован на метеостанции Полесская в Лунинецком районе. В Пинске - 31,9 градуса тепла, в Житковичах - 31,6, в Минске - 31,5. Это не рекордные значения. Температурный рекорд, например, для Минска на день 29 июля составляет плюс 35 градусов", - сказали в Белгидромете.

Лишь в отдельных районах 29 июля температура воздуха днем составила 26-29 градусов. Самый низкий показатель - плюс 26 градусов - зафиксирован в Езерище (Городокский район Витебской области).

Сегодня в Беларуси ожидается переменная облачность. Местами пройдут кратковременные дожди, грозы. Ветер прогнозируется восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха днем составит 27-32 градуса. Объявлен оранжевый уровень опасности из-за жары.

В ближайшие дни жара немного спадет, температура воздуха будет в основном до 30 градусов. Осадков во время рабочей недели практически не будет, дожди пройдут только местами по стране.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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30 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самая высокая температура воздуха 29 июля зафиксирована на метеостанции Полесская в Лунинецком районе - плюс 32 градуса, сообщили...
 
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