|
Движение на участке МКАД затруднено из-за провала проезжей части
01.08.2018 14:31 — Новости регионов | БелТА
Фото ГАИ Минска
1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на участке МКАД затруднено из-за провала проезжей части, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел в районе пересечения Игуменского тракта с кольцевой. "Провал проезжей части дороги в третьей полосе движения. По предварительной информации, лопнула опора моста. На данный момент затруднено движение транспорта по МКАД на внутреннем кольце, со стороны ул.Чижевских в направлении ул.Кижеватова", - проинформировали в ГАИ.-0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на участке МКАД затруднено из-за провала проезжей части, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Инцидент произошел в...
|
Свежие газеты
Архив (Новости регионов)