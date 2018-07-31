Фото ГАИ Минска

1 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на участке МКАД затруднено из-за провала проезжей части, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел в районе пересечения Игуменского тракта с кольцевой. "Провал проезжей части дороги в третьей полосе движения. По предварительной информации, лопнула опора моста. На данный момент затруднено движение транспорта по МКАД на внутреннем кольце, со стороны ул.Чижевских в направлении ул.Кижеватова", - проинформировали в ГАИ.-0-