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Движение на участке по ул.Ленина в Минске ограничат 22 сентября
20.09.2018 17:40 — Новости регионов | БелТА
20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на участке по ул.Ленина от пр.Независимости до ул.Кирова в Минске временно ограничат 22 сентября, сообщили БЕЛТА в Госавтоинспекции Минска.
В этот день здесь пройдет мероприятие, посвященное Европейской неделе мобильности и городской экологической акции "День без автомобиля". В 21.00 пройдет велопробег от ул.Ленина по пр.Независимости до Национальной библиотеки.
Движение на этом участке будет ограничено с 6.00 до 24.00 в обоих направлениях. Объезд возможен по ул.Энгельса на участке от ул.Кирова до ул.К.Маркса, а также по другим прилегающим улицам.
Столичная Госавтоинспекция рекомендует заранее планировать свой маршрут движения по улицам Минска, быть взаимовежливыми и соблюдать культуру поведения на дороге.-0-
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20 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Движение на участке по ул.Ленина от пр.Независимости до ул.Кирова в Минске временно ограничат 22 сентября, сообщили БЕЛТА в...
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