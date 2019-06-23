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Движение на нескольких улицах в центре Минска будет закрыто 25 июня на время велогонок

24.06.2019 17:42 — Новости регионов | БелТА  
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Источник материала: БелТА

Движение на нескольких улицах в центре Минска будет закрыто 25 июня на время велогонок

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько улиц в центральной части Минска 25 июня перекроют для всех видов транспорта на время соревнований по велоспорту. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Сегодня в столице состоялась репетиция индивидуальной велогонки. В целях стабилизации дорожной обстановки и во избежание заторов столичная Госавтоинспекция оперативно вносила изменения в схему организации дорожного движения. Сейчас уже можно говорить о том, что ожидает город 25 июня во время соревнований. Движение транспорта по соревновательному маршруту будет закрыто в 8.30. "Открытие движения - ориентировочно в 15.30", - проинформировали в УГАИ.

Индивидуальная гонка на время стартует с ул. Интернациональной, и проследует по ул. Янки Купалы - Куйбышева - Алоизы Пашкевич - Максима Богдановича - Сторожевской. Перед перекрестком Сторожевской и Коммунистической велосипедисты развернутся и далее их маршрут проложен по ул. Сторожевской - Максима Богдановича - Немиге - Романовской Слободе - Кальварийской - Тимирязева. На перекрестке улиц Тимирязева и Леси Украинки предусмотрен еще один разворот, после которого участники велогонки проследуют по ул. Тимирязева - Кальварийской - Романовской Слободе - Немиге - Максима Богдановича - Янки Купалы. На ул. Куйбышева велосипедисты повернут на второй круг и снова уйдут на ул. Интернациональную.

"С учетом того, что необходимо ограничить движение в центральной части города, будет ограничиваться движение на пр. Дзержинского в сторону центра города в районе развязки с пр. Жукова - транспорт будет перенаправляться на второе транспортное кольцо. Аналогичная ситуация будет и на пересечении пр. Пушкина - ул. Притыцкого в сторону ул. Кальварийской. Транспорт будет перенаправляться на второе транспортное кольцо, то есть на пр-т Пушкина, либо в направлении ул. Орловской, либо в направлении ул. Аэродромной", - добавили в ГАИ.

В Госавтоинспекции отметили, что сегодня многие решили воспользоваться пр. Победителей. "Завтра там также возможны ограничения - пр-т Победителей не готов принять такое количество транспорта. Наблюдались значительные затруднения движения транспорта на пр. Пушкина - все попытались объехать закрытый участок ул.Немига, поэтому принято решение закрыть завтра съезды на пр-т Победителей в случае большого потока. Возможны ограничения движения с МКАДа на ул.Тимирязева и на пр-т Победителей, а также в районе пл. Бангалор по ул.Богдановича в направлении пр. Машерова - транспорт будет также перенаправляться на второе транспортное кольцо. Перечисленные мероприятия будут вводиться и отменяться исходя из сложившейся ситуации", - рассказали в ГАИ.

Госавтоинспекция рекомендует отказаться от использования личного транспорта. В случае, если это невозможно, водителям советуют планировать свой маршрут, исходя из ограничений, а также рассчитывать время прибытия к месту назначения в утренние часы до 8.00. В ГАИ просят с пониманием отнестись к введенным ограничениям. "Сотрудники столичной Госавтоинспекции сделают все возможное для более комфортного передвижения", - подчеркнули в ГАИ.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Несколько улиц в центральной части Минска 25 июня перекроют для всех видов транспорта на время соревнований по велоспорту. Об этом БЕЛТА...
 
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