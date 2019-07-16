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Наградили лучших тружеников района
16.07.2019 — Сельское хозяйство | Клiч Радзiмы
Источник материала: Клiч Радзiмы
За организованное и качественное проведение сева в 2019 году в День Независимости Республики Беларусь Почетными грамотами районного исполнительного комитета и денежными премиями награждены лучшие труженики района. На районном празднике «Прыдзіснескія крыніцы” при подведении итогов работы сельхозпредприятий за первое место награждено ОАО «Княж» (руководитель Владимир Петрович Будо), второе место заняло ОАО «Ельня-Агро» (руководитель Михаил Николаевич Якимович), третье — ОАО «Жвиранка» (руководитель Пётр Спиридонович Ананько).
За достижение лучших результатов среди молодых механизаторов, занятых на подготовке почвы:
Евгений Викторович Максимов (ОАО «Доваторский») — 1 место. За достижение лучших результатов среди механизаторов, занятых на подготовке почвы: Александр Казимирович Драбович (ОАО «Доваторский») — 1 место; Александр Олегович Яцыно (ОАО «Доваторский») — 2 место; Андрей Петрович Котович (ОАО «Жвиранка») — 3 место.
За достижение лучших результатов среди механизаторов, занятых на внесении минеральных удобрений:
Александр Николаевич Мацкевич (ОАО «Ельня-Агро») — 1 место; Сергей Николаевич Ельчанинов (ОАО «Шарковщинский агротехсервис») — 2 место; Владимир Владимирович Гаврилов (ОАО «Жвиранка») — 3 место.
За достижение лучших результатов среди механизаторов, занятых на севе яровых культур:
Николай Алексеевич Дорощёнок (ОАО «Доваторский») — 1 место; Валерий Вячеславович Фёдоров (ОАО «Шарковщинский агротехсервис») — 2 место; Александр Витальевич Кирей (КУПСХП имени Маркова) — 3 место.
За достижение лучших результатов при проведении весенне-полевых работ Почётной грамотой районного исполнительного комитета награждены механизаторы:
Александр Станиславович Лавринович (ОАО «Княж»), Дмитрий Игнатьевич Мацкевич (ОАО «Ельня-Агро»), Иван Иванович Шишкович (ОАО «Ельня-Агро»), Владимир Спиридонович Подоба (ОАО «Буевщина»), Артур Станиславович Салькевич (КУПСХП «Городец»), Виктор Сергеевич Лавринович (ОАО «Шарковщинский агротехсервис»), Владимир Брониславович Яблонский (ОАО «Ельня-Агро»), Евгений Юрьевич Орех (ОАО «Ельня-Агро»), Михаил Георгиевич Митченков (ОАО «Жвиранка»), Виктор Юльянович Ходанёнок (ОАО «Княж»), Василий Николаевич Якимович (ОАО «Ельня-Агро»), Евгений Юрьевич Толкач (ОАО «Буевщина»), Ростислав Анатольевич Жингель (КУПСХП «Городец»), Роман Марьянович Буко (КУПСХ имени Маркова), Василий Антонович Струй (ОАО «Шарковщинский агротехсервис»), Николай Николаевич Устинов (ОАО «Жвиранка»), Иван Федорович Григорьев (ОАО «Княж»), Андрей Иосифович Удобкин (ОАО «Ельня-Агро»), Василий Казимирович Красовский (ОАО «Ельня-Агро»), Александр Юрисович Парпуцис (ОАО «Буевщина»), Роман Саввович Устинов (ОАО «Жвиранка»), Виктор Андреевич Врублевский (КУПСХП «Городец»), Станислав Николаевич Кублицкий (ОАО «Жвиранка»), Константин Александрович Рутковский (КУПСХП имени Маркова), Олег Всеволодович Рабизо (ОАО «Шарковщинский агротехсервис»), Анатолий Никодимович Григорович (ОАО «Шарковщинский агротехсервис), Сергей Владимирович Грузда (ОАО «Доваторский»), водитель Иван Казимирович Пожарский (ОАО «Ельня-Агро»).
Елена АНАНИЧ.
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