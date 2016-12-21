На прошедшем заседании ОДКБ в Минске стороны подвели итоги взаимодействия за 2016 год, передает «МИР 24».

Генеральный секретарь организации Николай Бордюжа отметил что военно-политическая обстановка в мире обостряется. Также стороны обсудили планы на будущий год. В частности, определены направления дальнейшей работы по созданию системы межгосударственного информационного взаимодействия.

«Мы видим те маневры, которые НАТО проводит вблизи наших границ, восстановление военной инфраструктуры, переброска контингентов. Это естественно требует нашего внимания. Естественно, требует внимания ситуация, складывающаяся с азиатском регионе с учетом фактора Афганистан», - сказал Бордюжа.

Напомним, что председательство в организации на будущий год, так же передано Беларуси.