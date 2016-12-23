В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Всемирная организация изучения общественного мнения не нашла фальсификаций в опросах НИСЭПИ По его словам, в августе 2016 года, после репортажа Первого канала Белорусского телевидения, в котором НИСЭПИ обвинили в фальсификациях опросов, Манаев обратился в...

По его словам, в августе 2016 года, после репортажа Первого канала Белорусского телевидения, в котором НИСЭПИ обвинили в фальсификациях опросов, Манаев обратился в WAPOR с просьбой провести экспертизу работы института. "Эта организация существует уже 65 лет и объединяет сотни профессионалов из более 50 стран мира — как говорится, выше только небо. Ее руководство учредило специальный комитет под председательством избранного президента WAPOR, который работал несколько месяцев. Недавно я получил их официальное заключение, которое также опубликовано на официальном сайте WAPOR", — рассказал Манаев. При проведении экспертизы специальный комитет запросил у НИСЭПИ данные опросов, в отношении которых выдвигались обвинения в фальсификации, а также данные самих интервьюеров. Анализ показал, что 3—4% данных дублировали друг друга — это является допустимым при проведении опросов лицом к лицу. Кроме того, по словам Манаева, кросс-анализ ключевых переменных обнаружил допустимую (от 5 до 8%) степень противоречивых ответов. Комитет также проверил используемые вопросники и пришел к выводу, что вопросы были хорошо сформулированы и нейтральны. Специальный комитет контактировал с вице-президентом Белорусской социологический ассоциации, директором Центра социологических и политических исследований БГУ Давидом Ротманом и профессором политических наук Университета Вены Кристианом Харпфером. У этих людей сотрудники Белорусского телевидения брали интервью о методологии опросов, и их участие в упомянутой программе могло создать у зрителей впечатление, что они критикуют работу НИСЭПИ. В беседе с комитетом WAPOR и Ротман, и Харпфер заявили: они не знали о том, что интервью с ними будет использовано в таком контексте, и что оно связано с обвинениями в адрес НИСЭПИ. В итоговом заявлении WAPOR сказано, что в исследованиях НИСЭПИ не найдено фактов фальсификаций данных. "Как видно из этого документа, не НИСЭПИ, а белорусское государственное телевидение и стоящие за ним спецслужбы используют фальсификации, прямую ложь и угрозы уголовного преследования для дискредитации независимой социологии и общественного мнения, несогласного с официальным курсом", — заявил Манаев. "Единственное замечание, высказанное в адрес НИСЭПИ, касается необходимости "сохранять детальную информацию о работе своих супервизоров и интервьюеров, контактах с респондентами и их результатами, случаях отказов, числе ответивших и так далее. Однако в наших условиях институт по определению не мог подолгу хранить подобные документы, поскольку именно их белорусские спецслужбы могли использовать для репрессий против тех, кто был причастен к опросам общественного мнения", — добавил руководитель НИСЭПИ. Манаев удовлетворен выводами WAPOR. Хотя заявление WAPOR не поможет восстановить опросы НИСЭПИ в Беларуси, оно, по мнению Манаева, "защищает их репутацию и в конечном итоге — само общественное мнение граждан Беларуси, которое эти опросы выражали". Что касается нынешней деятельности НИСЭПИ, то, как сообщил Манаев, институт продолжает заниматься аналитической работой и выпускает ежемесячный бюллетень "Инфофокус". В планах у НИСЭПИ — участие в большом международном проекте. "Пока идет подготовительный процесс и о деталях говорить рано", — отметил глава института. НИСЭПИ свернул свою деятельность в Беларуси после того, как 31 июля телеканал "Беларусь 1" показал фильм "Примат НИСЭПИ". Суть его сводилась к следующему: реальных опросов институт в Беларуси не проводит, а люди, которые в документах указаны как координаторы исследований, никакого отношения к НИСЭПИ не имеют. Таким образом, делали вывод авторы фильма, социологи под видом опросов просто "распиливают" деньги спонсоров. После выхода фильма Манаев заявил о прекращении проведения опросов в Беларуси. "Предыдущие атаки властей затрагивали тех, кто работал в институте (а в нем никогда не работало более десяти человек). Но на этот раз они пошли "вглубь" — затронули тех, кто работал на институт, а это свыше 100 человек. Поэтому в обозримом будущем НИСЭПИ не сможет проводить опросы общественного мнения. Даже если завтра кто-то и согласился бы на такую работу, мы не можем рисковать людьми", — пояснил профессор Манаев.