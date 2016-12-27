﻿ Беларусь узнала лучших людей страны за «пятилетку». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Беларусь узнала лучших людей страны за «пятилетку»

28.12.2016 21:55 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

В Беларуси наградили «достояние республики» - лучших людей страны за прошедшую «пятилетку». Ордена, медали и почетные звания из рук президента страны Александра Лукашенко получили пятьдесят семь человек, передает телеканал «МИР 24».

Это промышленники, аграрии, строители, представители сфер образования, здоровья и культуры. При этом почти половина награжденных - спортсмены, которые показали высокие результаты на последних Олимпийских и Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

«Всех вас объединяет преданность любимому делу, ответственность и исключительное трудолюбие. Думаю, эти качества являются залогом успеха в любом начинании. Для нас очень важно, чтобы профессиональные знания и навыки человека всегда находили применение и приносили пользу стране и людям», - подчеркнул глава государства.

Лукашенко выразил надежду, что эти награды принесут радость и послужат стимулом к новым свершениям, особенно перед Новым годом и Рождеством.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Награды из рук главы государства получили 57 человек: промышленники, аграрии, строители и многие другие, почти половина награжденных - спортсмены.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Заказать талон к врачу по интернету теперь можно и в Бресте
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

27.12.2016
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика