В Беларуси наградили «достояние республики» - лучших людей страны за прошедшую «пятилетку». Ордена, медали и почетные звания из рук президента страны Александра Лукашенко получили пятьдесят семь человек, передает телеканал «МИР 24».

Это промышленники, аграрии, строители, представители сфер образования, здоровья и культуры. При этом почти половина награжденных - спортсмены, которые показали высокие результаты на последних Олимпийских и Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро.

«Всех вас объединяет преданность любимому делу, ответственность и исключительное трудолюбие. Думаю, эти качества являются залогом успеха в любом начинании. Для нас очень важно, чтобы профессиональные знания и навыки человека всегда находили применение и приносили пользу стране и людям», - подчеркнул глава государства.

Лукашенко выразил надежду, что эти награды принесут радость и послужат стимулом к новым свершениям, особенно перед Новым годом и Рождеством.