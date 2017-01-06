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Рождественская традиция: в Беларуси хоккеисты помогают детям

07.01.2017 21:33 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Участники международного любительского хоккейного турнира на призы президента республики Беларусь провели ежегодную акцию «Рождественская традиция». Игроки команд, выступающих на турнире, поздравляют с Рождеством воспитанников детских учреждений, сообщает корреспондент телеканала «МИР 24» Павел Полищук.

В этом году хоккеисты посетили Молодечненский дом-интернат и привезли с собой массу подарков. Президентский спортивный клуб и Белорусская федерация хоккея в свою очередь перечислили школе крупную сумму денег. В ответ воспитанники интерната показали гостям новогоднее представление. Все остались довольны.

«Это святое. Это же наши дети. Поэтому у нас и капли сомнений не было. Когда сказали, что надо ехать в детский дом, мы согласились с удовольствием. Это наше будущее», - рассказал руководитель команды России по хоккею Ильвир Нуриахметов.

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Участники международного любительского хоккейного турнира навестили воспитанников детских учреждений.

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