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11.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета
Уточнены медицинские показания, по которым водители и пассажиры могут не пристегиваться ремнями безопасности
Согласно Правилам дорожного движения Республики Беларусь, допускается не пристегиваться ремнями безопасности только: лицам, обучающим управлению механическим транспортным средством, когда транспортным средством управляет обучаемый; пассажирам транспортного средства оперативного назначения, водителям автомобиля-такси — при движении в населенном пункте; пассажирам с медицинскими противопоказаниями, перечень которых определяется Министерством здравоохранения.
На днях Министерство здравоохранения Республики Беларусь уточнило перечень медицинских показаний, допускающих непристегивание водителей и пассажиров ремнями безопасности, утвержденный постановлением Министерства здравоохранения от 1 июня 2006 года № 40. Соответствующее решение содержится в постановлении Министерства здравоохранения от 14 декабря 2016 года № 126.
Как сообщает сайт Национального центра правовой информации Республики Беларусь, право не пристегиваться ремнями безопасности по медицинским показаниям предоставлено водителям и пассажирам, находящимся в состоянии после имплантации электрокардиостимулятора (кардиовертера-дефибриллятора, ресинхронизирующего устройства) в правую подключичную область. Кроме того, управлять транспортным средством, не пристегиваясь ремнем безопасности, также могут женщины-водители в сроке беременности более 20 недель.
Константин Егоров
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Уточнены медицинские показания, по которым водители и пассажиры могут не пристегиваться ремнями...
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