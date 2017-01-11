﻿ А вы в курсе?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

А вы в курсе?

11.01.2017 — Новости Общества | Белорусская военная газета  
Размер текста:
A
A
A

Уточнены медицинские показания, по которым водители и пассажиры могут не пристегиваться ремнями безопасности

Согласно Правилам дорожного движения Республики Беларусь, допускается не пристегиваться ремнями безопасности только: лицам, обучающим управлению механическим транспортным средством, когда транспортным средством управляет обучаемый; пассажирам транспортного средства оперативного назначения, водителям автомобиля-такси — при движении в населенном пункте; пассажирам с медицинскими противопоказаниями, перечень которых определяется Министерством здравоохранения.

На днях Министерство здравоохранения Республики Беларусь уточнило перечень медицинских показаний, допускающих непристегивание водителей и пассажиров ремнями безопасности, утвержденный постановлением Министерства здравоохранения от 1 июня 2006 года № 40. Соответствующее решение содержится в постановлении Министерства здравоохранения от 14 декабря 2016 года № 126.

Как сообщает сайт Национального центра правовой информации Республики Беларусь, право не пристегиваться ремнями безопасности по медицинским показаниям предоставлено водителям и пассажирам, находящимся в состоянии после имплантации электрокардиостимулятора (кардиовертера-дефибриллятора, ресинхронизирующего устройства) в правую подключичную область. Кроме того, управлять транспортным средством, не пристегиваясь ремнем безопасности, также могут женщины-водители в сроке беременности более 20 недель.

Константин Егоров

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уточнены медицинские показания, по которым водители и пассажиры могут не пристегиваться ремнями...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
"Работаем круглосуточно". Как строится новая линия метро и почему "Юбилейная" станет самой глубокой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика