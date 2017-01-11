Уточнены медицинские показания, по которым водители и пассажиры могут не пристегиваться ремнями безопасности

Согласно Правилам дорожного движения Республики Беларусь, допускается не пристегиваться ремнями безопасности только: лицам, обучающим управлению механическим транспортным средством, когда транспортным средством управляет обучаемый; пассажирам транспортного средства оперативного назначения, водителям автомобиля-такси — при движении в населенном пункте; пассажирам с медицинскими противопоказаниями, перечень которых определяется Министерством здравоохранения.

На днях Министерство здравоохранения Республики Беларусь уточнило перечень медицинских показаний, допускающих непристегивание водителей и пассажиров ремнями безопасности, утвержденный постановлением Министерства здравоохранения от 1 июня 2006 года № 40. Соответствующее решение содержится в постановлении Министерства здравоохранения от 14 декабря 2016 года № 126.

Как сообщает сайт Национального центра правовой информации Республики Беларусь, право не пристегиваться ремнями безопасности по медицинским показаниям предоставлено водителям и пассажирам, находящимся в состоянии после имплантации электрокардиостимулятора (кардиовертера-дефибриллятора, ресинхронизирующего устройства) в правую подключичную область. Кроме того, управлять транспортным средством, не пристегиваясь ремнем безопасности, также могут женщины-водители в сроке беременности более 20 недель.

Константин Егоров