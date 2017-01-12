Погода в Могилеве в выходные будет пасмурной, с порывистым ветром и снегопадами. Столбик термометра днем не опустится ниже отметки -3°С. По предварительным данным, на следующей недели мороз усилится: по ночам будет до -15°С.



Фото с сайта gallery.ru

Сегодня, 13 января, днем будет около нуля. Порывы ветра будут достигать 10 м/с, к ночи усилятся до 15 м/с.

В субботу порывистый ветер сохранится, температура воздуха останется на уровне нуля. На протяжении суток прогнозируют снегопад.

15 января станет холоднее: днем — до -2°С. Ветер утихнет, снегопад продолжится.

В понедельник, 16 января, будет по-прежнему пасмурно, весь день будет идти снег. Столбик термометра днем опустится до -3°С.

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