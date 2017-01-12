|
Снег и порывистый ветер. Погода в Могилеве в выходные
13.01.2017 07:00 — Новости Общества | Tut.by
Погода в Могилеве в выходные будет пасмурной, с порывистым ветром и снегопадами. Столбик термометра днем не опустится ниже отметки -3°С. По предварительным данным, на следующей недели мороз усилится: по ночам будет до -15°С.
Сегодня, 13 января, днем будет около нуля. Порывы ветра будут достигать 10 м/с, к ночи усилятся до 15 м/с.
В субботу порывистый ветер сохранится, температура воздуха останется на уровне нуля. На протяжении суток прогнозируют снегопад.
15 января станет холоднее: днем — до -2°С. Ветер утихнет, снегопад продолжится.
В понедельник, 16 января, будет по-прежнему пасмурно, весь день будет идти снег. Столбик термометра днем опустится до -3°С.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В субботу температура воздуха составит около нуля.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии