Стоял крепкий мороз, как это иногда бывает перед Рождеством в Беларуси. Праздничное настроение царило среди взрослых, а дети — на то они и дети — радовались каникулам и в глубине души абсолютно все ждали сказки. Снег скрипел под ногами прохожих, которые спешили поскорее заняться приятными рождественскими хлопотами. И вдруг…

Диссонансом в этой предпраздничной атмосфере резко взвизгнули тормоза легковой машины, но было поздно. Щенок, похожий на сибирскую лайку, душераздирающе скуля, отползал к бордюру. За неосторожность он теперь расплачивался страшной болью. Но кроме боли, в глазах покалеченного щенка, обращенных к спешащим по делам людям, были и мольба о помощи, и надежда.

Самыми сострадательными оказались Андрей и Мила, молодая супружеская пара. Они срочно доставили травмированную собачку в ветлечебницу. Щенка осмотрел врач, назначил рентгеновский снимок и поставил диагноз: перелом передних конечностей и тазобедренного сустава. При такой травме бывает, что и человек не поправится, а кто же будет лечить бездомную собаку, ухаживать за ней? Андрей и Мила расстроились: диагноз звучал как приговор.

Однако более оптимистично смотрел на ситуацию еще один врач, подключившийся к оказанию помощи пострадавшему. Он проконсультировался с коллегами, которые предложили оперативное вмешательство в условиях областной ветлечебницы. Хирургическая операция предстояла сложная, а главное, дорогостоящая. Таких денег у молодой супружеской пары не было. Но они не опустили руки.

Время не ждало. Андрей и Мила оперативно организовали сбор денег, сплотив вокруг себя таких же добрых людей, среди которых были и школьники. История несчастной собачки не оставила равнодушными местных жителей. Требуемая сумма была собрана, и хирургическое вмешательство прошло успешно. Врач даже пошутил: «Не переживайте, заживет как на собаке». Но предстоял длительный период реабилитации.

И тут снова повезло Якуту — так, оказалось, зовут щенка. Нашлись его хозяева, которые все это время безуспешно искали питомца, не предполагая даже, какие страдания выпали на его долю. Сергей и Настя забрали Якута из ветлечебницы домой.

Сегодня состояние пса не вызывает опасений, он набирается сил, чтобы вскоре подрасти и верно служить хозяевам. Испытания, которые перенес питомец Сергея и Насти, их благодарность спасителям, сострадание Андрея и Милы сдружили эти супружеские пары. Они теперь часто встречаются, вместе отдыхают, а о прошедшем вспоминают как о страшном сне. Ведь добро победило!

Хочется верить, что возникшая в результате случившейся беды дружба будет для них долговечной. И пусть это послужит кому-то примером. У меня же при воспоминании об этой истории всегда становится тепло на душе: в любое время, даже самое тяжелое и непростое, всегда должно быть место милосердию, любви и доброте.

Полковник в отставке Анатолий Наталенко, г. Борисов