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"Детей мы не бросим". Как будут работать столичные школы и сады в предстоящую субботу

17.01.2017 13:26 — Новости Общества | Tut.by  
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В предстоящую субботу белорусы будут отрабатывать за выходной, который был 2 января. Как в этой ситуации быть родителям школьников и тем, чей ребенок ходит в детский сад, рассказали в комитете по образованию Мингорисполкома.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

По словам замначальника отдела воспитательной и идеологической работы комитета по образованию Мингорисполкома Надежды Великой, в субботу, 21 января, в школах будет шестой учебный день, а детские сады будут работать в обычном режиме.

«Пускай родители спят и работают спокойно, детей мы не бросим», — сказала она.

 
 
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В предстоящую субботу белорусы будут отрабатывать за выходной, который был 2 января.

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