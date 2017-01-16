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В Россонском районе двое охотников убили беременную лосиху

17.01.2017 15:47 — Новости Общества | Tut.by  
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Управление Следственного комитета по области расследует уголовное дело по факту незаконной охоты в Россонском районе. Охотники убили самку лося с эмбрионом и причинили ущерб окружающей среде на сумму 12 600 рублей, сообщила TUT.BY официальный представитель УСК по региону Светлана Сахарова.

Двое мужчин охотились вечером 30 ноября 2016 года в Россонском районе. На проселочной дороге в километре от деревни Клястицы егерь обнаружил две пары следов обуви, ведущих в лес, след разворота автомобиля, а в 2,5 км от деревни Мошница в лесном массиве — тушу лося. В нескольких метрах от дороги егерь увидел шапку-ушанку, тулуп, куртку, две пары штанов, пару резиновых сапог.

Подозреваемыми по уголовному делу следователи признали 39-летнего жителя Россон и 42-летнего новополочанина. У первого изъяли охотничье ружье ТОЗ-63, у второго — охотничье ружье Байкал IJ 18-E и нарезной карабин модели МР-18мн. В туше убитого животного обнаружили пулю калибра 7,62 мм. По заключению эксперта, ее выпустили из изъятого нарезного оружия.

Вначале подозреваемые отказались от дачи показаний, но позже признали факт незаконной охоты и рассказали про ее обстоятельства.

Жителя Новополоцка обвиняют в незаконной охоте, повлекшей причинение ущерба в особо крупном размере. Он находится под подпиской о невыезде. Действия его напарника квалифицируют в ходе расследования уголовного дела.

Следователи арестовали 3 автомобиля и иное имущество, находящееся в собственности подозреваемого и обвиняемого.

 
 
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Ущерб окружающей среде составил 12 600 рублей.

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