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В Гродненской области соберут специальные благотворительные библиотеки для пожилых людей

19.01.2017 12:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Благотворительная акция будет проходить в Гродненской области в течение года. Она проводится для того, чтобы сформировать специальные библиотеки из художественных книг, периодических журналов для пожилых людей, которые проживают в стационарных учреждениях круглосуточного пребывания. В таких учреждениях есть комнаты отдыха с небольшими библиотеками, обновить их помогли неравнодушные люди и в первую очередь сами социальные работники, которые приносили свою домашнюю литературу, сообщает БЕЛТА.


Фото: Игорь Ремзик, TUT.BY

Теперь присоединиться предлагают всем желающим, для этого нужно принести книги в территориальные центры социального обслуживания, откуда их распределят по домам-интернатам.

«Акция позволит разнообразить быт жителей этих социальных учреждений, в то же время она не станет затратной для ее участников. У многих из нас хранится множество книг и периодики, которые читать больше не станем, но и выбросить жалко. Почему бы не дать уже прочитанным произведениям еще одну жизнь?», рассказал председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Гродненского облисполкома Анатолий Зимновода.

Собранные с помощью добровольцев библиотеки в домах-интернатах, отделениях круглосуточного проживания пожилых людей смогут стать своеобразной буккроссинг-зоной и для других возрастных читателей.

В Гродненской области функционируют 13 домов-интернатов для престарелых граждан и инвалидов. Действуют 10 отделений круглосуточного пребывания для пожилых и инвалидов при территориальных центрах социальной защиты. Всего на учете в территориальных центрах соцобслуживания состоят более 19 тыс. одиноких граждан пожилого возраста и 89,8 тыс. одиноко проживающих пожилых людей.

 
 
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Благотворительная акция будет проходить в Гродненской области в течение года. Она проводится для того, чтобы сформировать специальные библиотеки из...

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