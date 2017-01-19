В октябре прошлого года на территории Национального аэропорта «Минск» начали строительство второй взлетно-посадочной полосы. Издание «СБ Беларусь Сегодня» выясняло , какие технологии применяют при возведении дороги в облака и чем вторая «взлетка» будет отличаться от ныне действующей.





— Строительство второй взлетно-посадочной полосы — это естественное развитие аэропорта как международного транзитного узла. Чем больше современных полос, оборудованных по последнему слову техники, тем больше самолетов мы сможем принять, — утверждает Владимир Гавриленко, директор дирекции по реконструкции и строительству объектов РУП «Национальный аэропорт Минск». — Причем это будут все типы воздушных судов, без ограничений. Соответственно, увеличатся пассажиро- и грузопоток.

Сегодня неудобства в нашей воздушной гавани испытывают такие воздушные суда, как Airbus А380, крупнейший в мире пассажирский лайнер, Ан-225 («Мрия»), самый крупный в мире грузовой самолет. Сесть здесь они могут, но развернуться и предпринять прочие маневры не позволит радиус поворотов и ширина рулежных дорожек — тех самых, по которым приземлившийся самолет заруливает к зданию аэровокзала.

Кроме того, заканчиваются сроки эксплуатации ныне действующей взлетно-посадочной полосы. Зато после ее реконструкции, которая начнется с вводом в эксплуатацию новой, в аэропорту будет уже две «взлетки». А это — настоящий рывок вперед.

- К чемпионату мира по хоккею был обновлен и преобразован аэровокзальный комплекс, — говорит Александр Гатальский, главный инженер проекта. — Сейчас он способен обслуживать с высоким уровнем сервиса более 5 млн пассажиров в год. Строительство второй искусственной взлетно-посадочной полосы позволит в полной мере использовать возможности реконструированного аэровокзального комплекса.

Впрочем, нынешняя «взлетка» тоже справляется неплохо: за минувший год Национальный аэропорт обслужил более 3,4 млн пассажиров, а выполнять сюда рейсы в 2017 году начали авиакомпания «Аркиа-Израильские авиалинии» и «ЮТэйр» (Россия).

Сейчас проект взлетно-поса­дочной полосы, разработанный российским проект­но-изы­скатель­ским и научно-исследовательским институтом воздушного транспорта «ЛенАэроПроект», проходит поэтапную государственную экспертизу.

— Кроме того, его оценивают специалисты ИКАО (Международной организации гражданской авиации), которые участвуют в сертификации ВПП по всему миру. Заключение ждем недели через две. Их предварительная оценка — высокий уровень проекта, соответствие проектных решений мировым стандартам, — продолжает Владимир Гавриленко.

Новая дорога в облака строится параллельно с ныне действующей с применением самых передовых мировых технологий. Основные материалы прежние — щебень, песок, бетон. А вот способ укладки новый, с применением специальных бетоноукладочных комплексов, которые сами способны «проследить» за тем, чтобы толщина бетона везде составляла 44 см. Но наибольший интерес представляет техническая оснащенность.

— Полоса будет оснащена комплексом самого современного оборудования, обеспечивающего возможность принимать без ограничений, как по весу, так и по габаритам, все типы воздушных судов, — рассказывает Александр Гатальский. — Это позволит лайнерам без всяких трудностей садиться и взлетать в любое время суток и даже в сложных погодных условиях. Ширина останется такой же, как у предшественницы, а вот длина немного увеличится и составит 3700 метров.



Первым делом для будущей «взлетки» сооружают водосточно-дренажную сеть. Фото: Павел Чуйко, «СБ Беларусь Сегодня»

Строительство ведется в строгом соответствии с графиком и на зиму не прерывалось. Пока что это подготовительные работы: на участке, предназначенном для «взлетки», уже убрали деревья, сняли растительный слой, а сейчас сооружают водосточно-дренажную сеть. Над этой задачей ежедневно трудятся около 300 человек и 100 единиц техники. Завершение строительства планируется в ноябре 2018 года. Сразу же после этого начнется реконструкция ныне действующей полосы.

— В первый год эксплуатации новой ВПП следует учитывать одну особенность, — рассказывает Александр Гатальский. — Новое бетонное покрытие нельзя обрабатывать реагентами против обледенения. Поэтому уборка будет проходить в щадящем режиме, механическим способом. Мы собираемся закупить для обслуживания полосы современнейшую технику, у которой производительность и скорость побольше. Коль мы собираемся принимать много самолетов, то интервалы между взлетами и посадками станут короче, и за меньшее время придется убирать большие площади.



При наличии двух ВПП существенно увеличится пассажиропоток. Фото: «СБ Беларусь Сегодня»

— Четкость и технологичность работы, качество обслуживания, безопасность — вот правила, которыми руководствуется наш аэропорт, — отметил Владимир Гавриленко. — Развитие международного транзитного узла по обслуживанию грузов и пассажиров — очень большой шаг в развитии всей страны. Это сильно повысит ее авторитет не только в Европе, но и во всем мире.

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