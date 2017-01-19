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Дело о "Беретте": экс-директор "Могилевсоюзпечати" осужден за хищения

20.01.2017 19:15 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 20 янв — Sputnik. Суд Ленинского района города Могилева приговорил бывшего директора ОАО "Могилевсоюзпечать" к десяти годам колонии усиленного режима с конфискацией имущества, сообщили в пятницу Sputnik в суде.

Дело о "Беретте": экс-директор "Могилевсоюзпечати" осужден за хищения
© ОАО "Бабушкина крынка"
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Бывший директор признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1, 4 ст. 210, ч.2, 3 ст.424, ч.2 ст.430 и ч.2 ст.295 Уголовного кодекса Беларуси (коррупционные преступления и незаконные действия в отношении огнестрельного оружия).

Ранее следствие установило, что директор частного предприятия передал тогда еще руководителю "Могилевсоюзпечати" охотничье ружье марки Beretta стоимостью более 27 миллионов неденоминированных рублей за благоприятное решение вопроса о перемещении киоска. В отношении лица, давшего взятку, в марте минувшего года был вынесен приговор в виде четырех лет "химии".

Что касается самого директора "Могилевсоюзпечати", то в рамках расследования дела выяснилось, что он с апреля 2012 года отдавал распоряжения готовить фиктивные документы для расчета аренды, в результате чего Бобруйский райисполком недосчитался более 280 миллионов неденоминированных рублей.

Также было установлено, что фигурант дела с февраля 2014 по март 2015 годов неоднократно изымал выручку из кассы предприятия.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Фигурант дела больше года изымал из кассы предприятия наличные средства, ранее он распоряжался подготавливать фиктивные документы на аренду, в результате чего...

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