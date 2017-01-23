|
В Минске пропала без вести 27-летняя девушка
24.01.2017 11:06 — Новости Общества | Tut.by
Родные и милиция разыскивают 27-летнюю Ольгу Евдокищенко. В минувшее воскресенье, 22 января, примерно в 16.40 она находилась у торгового центра «Силуэт» в Минске, откуда ушла в неизвестном направлении. О поиске сообщает отряд «Ангел».
Девушка проживает в городе Фаниполе на улице Зеленой — примерно в получасе езды от столицы. С момента исчезновения она не выходила на связь с родными. Розыском занимаются сотрудники Советского РУВД столицы.
Приметы: рост 173 см, нормального телосложения, глаза зеленые, волосы темные. Может носить очки для зрения.
Особые приметы: татуировка на плече в виде цветной птицы, между лопаток — в виде черного дерева с пышной кроной.
Была одета: куртка тонкая болоньевая зеленого цвета, синие джинсы облегающие, белые кроссовки.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (033) 666-60-33, 8 (033) 666-68-56 (ПСО «Ангел») или 102 (милиция).
Вы можете сами помочь в поиске человека, если распечатаете
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В минувшее воскресенье она находилась у торгового центра "Силуэт" в Минске, откуда ушла в неизвестном направлении.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии