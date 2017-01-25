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Семья погибшей под Молодечно школьницы и в областном суде не доказала, что девочка работала на поле
26.01.2017 15:36 — Новости Общества | Tut.by
Минский областной суд рассмотрел кассационные жалобы на решение Молодечненского суда об отсутствии трудовых отношений между погибшей во время уборки картофеля школьницей и СПК «Восход Агро». И оставил решение без изменений.
Кассации рассматривали сегодня в Минскоблсуде под председательством судьи Анатолия Карповича.
«Коллегия суда соглашается с выводами суда [первой инстанции] в том, что в данной ситуации 25 статья Трудового кодекса не применима, так девочка не достигла 14-летнего возраста. И признать такие отношения трудовыми оснований не имеется. (…) Решение суда суда оставить без изменений», — зачитал судья.
Перед этим в январе прокурор Молодечненского района Владимир Дубовский вынес кассационный протест на решение местного суда об отсутствии трудовых отношений между погибшей школьницей Викторией Попченей и СПК «Восход-Агро». Само СПК тогда настаивало, что не знало о работающих на поле детях и не допускало их к работе. А представители сферы образования объясняли, что ученики на поле не работали, а «воспитывались» согласно утвержденному в школе плану. И суд первой инстанции принял эти аргументы.
Но с этим не согласились прокуратура и родные девочки. Прокуратура посчитала, что суд не учел все факты, подтвержденные «достоверными и достаточными доказательствами». А инспекторы профсоюза РЭП помогли отцу школьницы Олегу Попчене составить свою кассационную жалобу в Минской областной суд на предыдущее решение.
По словам представителя истца, правового инспектора Леонида Судаленко, хотя суд раньше поручил провести спецрасследование инцидента отделу образования Молодечненского райисполкома (на действия которого, собственно, и были нарекания) — об итогах ничего не слышно до сих пор.
После заседания Судаленко также добавил, что сегодняшнее решение суда «создает опасный прецедент» в использовании детского труда. Хотя, по словам правового инспектора РЭП Андрея Стрижака, Министерство образования «осознает опасность и недопустимость подобной практики» — ведь еще за несколько месяцев до трагедии оно рассылало письмо по республике о запрете привлекать учеников к сельхозработам.
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Минский областной суд рассмотрел кассационные жалобы на решение Молодечненского суда об отсутствии трудовых отношений между погибшей во время уборки картофеля...
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