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В минском метро стали чаще появляться пенсионеры с поддельным удостоверением инвалида
27.01.2017 21:28 — Новости Общества | БелаПАН
Минск, 27 января. В Минском метрополитене стали чаще появляться граждане с поддельным удостоверением инвалида, сообщается на сайте ГУВД Мингорисполкома.
Как сообўи начальник УВД по охране метрополитена Кирилл Кислов, чтобы сэкономить 55 копеек, люди идут на самые разнообразные ухищрения: приклеивают свою фотографию на удостоверение инвалида, когда-то принадлежавшее другому человеку, вносят изменения в текст документа. В большинстве случаев "фальшивыми инвалидами" становятся пенсионеры.
В прошлом году в УВД по охране метрополитена зарегистрировано 92 преступления по статье 380 УК (подделка, изготовление, использование либо сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков), совершенных лицами пенсионного возраста.
В мае 2016 года судом Октябрьского района Минска за подделку удостоверения инвалида пенсионерка была приговорена к наказанию в виде штрафа в 630 деноминированных рублей. Аналогичному взысканию судом Заводского района в декабре 2016 года подвергнута пенсионерка за использование заведомо подложного документа.
В январе этого года сотрудниками патрульно-постовой службы милиции УВД по охране метрополитена на станции "Московская" была задержана пенсионерка. Женщина при проходе на станцию предъявила контролеру поддельное удостоверение инвалида 2-й группы. Аналогичная ситуация была и на станции метро "Академия наук".
Вячеслав Будкевич, БелаПАН.
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Минск, 27 января. В Минском метрополитене стали чаще появляться граждане с поддельным удостоверением инвалида, сообщается на сайте ГУВД Мингорисполкома. Как...
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