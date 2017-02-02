Обращений за статусом беженца стало меньше, но после новостей о боевых столкновениях на востоке Украины их количество может возрасти. Об этом сказал представитель управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Беларуси Жан Ив Бушарди. В Могилеве он встретился с украинцами, бежавшими из зоны боевых действий.





По словам Бушарди, такие визиты он совершает регулярно — старается приезжать по 2−3 раза в год в каждую область Беларуси. Цель проста: встретиться с людьми и поговорить с ними, узнать об их проблемах и решить их.

На встречу в областную организацию Белорусского Общества Красного Креста пришли 8 человек. Из них лишь одна женщина, Валерия, еще не знает, будет ли возвращаться домой в Донецкую область. «Надеюсь, что дома все уладится, но там ведь не все сладко», — сказала она с горькой улыбкой.

Остальные твердо уверены: останутся в Беларуси. Главный вопрос, который подняли граждане Украины, касался получения пенсии.





— У меня есть еще силы и желание работать здесь, в Беларуси. Я даже в техникум поступила, на «девятки» учусь, но пенсия не за горами, — сказала женщина, которая переехала в 2014 году из Луганска. — И я знаю, что у нас [в Беларуси и Украине] разные сроки выхода на пенсию и условия получения пенсии. Надеюсь, что буду еще нужна заводу после достижения пенсионного возраста.

Председатель могилевской областной организации БОКК Андрей Никитин ее заверил в том, что специалиста, который нужен производству, не уволят только потому, что по возрасту ему уже можно выходить на пенсию.

Жан Ив Бушарди рассказал, что граждане, приехавшие в Беларусь из других стран из-за начавшихся там боевых действий — а это Украина, Сирия, Ирак, — в основном поднимают вопросы трудоустройства. Это понятно, так как от этого зависит законность их нахождения в республике, а также размер дохода.

— Количество тех, кто обращается за статусом беженца, в 2016 году уменьшилось по сравнению с предыдущими годами. За январь 2017-го, например, мы не видим существенного увеличения. Однако в СМИ появились сведения о боевых столкновениях на востоке Украины, поэтому мы с опаской наблюдаем за развитием событий, так как очевидно, что это может вызвать увеличение количества беженцев из Украины в Беларуси, в России или даже в обеих странах, — сказал представитель ООН.





В Могилевской области за 2016 год за статусом беженца обратились около 30 человек, в Беларуси — 788. Всего в республике на 1 января 2017 года зарегистрировано почти 400 иностранцев со статусом беженца и 1292 иностранца обратились за дополнительной защитой (из них около 90% — граждане Украины). В республике сейчас зарегистрировано 6182 человека без гражданства.