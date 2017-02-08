Экскурсия по поселку Тракторного завода Минске. Сотни людей пришли на экскурсию по тракторозаводскому поселку">собрала в прошлые выходные сотни минчан, а уже в предстоящее воскресенье в этом месте пройдет новая экскурсия для всех желающих. Мы узнали, о чем расскажут на мероприятии.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Экскурсия стартует 12 февраля, в 14.00, от выхода из метро «Тракторный завод» в сторону проходной МТЗ. Ее проведет историк и краевед Павел Королев. Название экскурсии — «Истории со старого подъезда».

Ее смысл заключается в рассказе большой истории социалистического поселка в переплетении с маленькими историями его строителей и жителей.

«Построенный первым в послевоенном Минске военнопленными немцами и белорусами из деревень, поселок стал символом восстановления столицы, примером для строительства советских заводских микрорайонов, красивым и уютным домом для многочисленных семей, атмосферными декорациями для кинофильмов и фотосессий. Все семьдесят лет ударных будней — в лаконичной экскурсионной прогулке по Тракторогороде», — поясняют организаторы.

Экскурсия не требует предварительной регистрации и абсолютно бесплатная. Будет проводиться на белорусском языке.