МИНСК, 11 фев — Sputnik. Решением районного суда Стамбуле арестован уроженец Узбекистана Абдулагир Машарипов, передает в субботу турецкое агентство Anadolu .

Ранее дело 34-летнего Машарипова, которое расследовал отдел по борьбе с терроризмом Управления полиции Стамбула, было направлено в суд. Фигурант дела признан виновным в преднамеренном убийстве группы лиц, а также участие в террористической деятельности и попытке свержения конституционного строя.

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь — вооруженный автоматом мужчина убил охранявшего клуб полицейского, а затем ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним огонь .

По данным правоохранительных органов страны, в результате нападения погибли 39 человек, 69 были ранены. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка Исламское государство.

Исполнитель теракта был задержан 16 января в ходе антитеррористической операции. Вместе с Машариповым были задержаны три женщины и один мужчина. В их числе — граждане Кыргызстана, Египта, Сенегала и Сомали.