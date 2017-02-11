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Арестован исполнитель "новогоднего" теракта в ночном клубе Стамбула
11.02.2017 21:56 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 фев — Sputnik. Решением районного суда Стамбуле арестован уроженец Узбекистана Абдулагир Машарипов, передает в субботу турецкое агентство
Ранее дело 34-летнего Машарипова, которое расследовал отдел по борьбе с терроризмом Управления полиции Стамбула, было направлено в суд. Фигурант дела признан виновным в преднамеренном убийстве группы лиц, а также участие в террористической деятельности и попытке свержения конституционного строя.
Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь — вооруженный автоматом мужчина убил охранявшего клуб полицейского, а затем ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и
По данным правоохранительных органов страны, в результате нападения погибли 39 человек, 69 были ранены. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка Исламское государство.
Исполнитель теракта был задержан 16 января в ходе антитеррористической операции. Вместе с Машариповым были задержаны три женщины и один мужчина. В их числе — граждане Кыргызстана, Египта, Сенегала и Сомали.
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34-летнего Машарипова признали виновным в преднамеренном убийстве, а также в террористической деятельности и попытке свержения конституционного строя.
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