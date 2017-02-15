МИНСК, 16 фев — Sputnik. Для перемены фамилии, имени или отчества необходимо иметь весомые причины, сообщила Sputnik консультант управления нотариата и загсов министерства юстиции Беларуси Елена Семенюк.



© Sputnik Максим Блинов Окей, Sputnik: можно ли получить права в Беларуси после автошколы в РФ

Sputnik продолжает отвечать на вопросы читателей. Сергей из Минска обратился с вопросом: как и при каких условиях можно в Беларуси сменить ФИО? За ответом мы обратились в министерство юстиции республики.

"В прошлом году было принято положительное решение по более, чем 4,5 тысячам заявлений о перемене ФИО", — проинформировала представитель Минюста.

Для перемены имени, отметила Семенюк, заявителю необходимо обратиться в отдел загс по месту жительства с паспортом, двумя фотографиями, аргументацией и другими документами, в которые также необходимо будет внести изменения. Нужно и оплатить госпошлину за регистрацию перемены имени — две базовые величины (46 рублей). Решение по вашему заявлению будут принимать главные управления юстиции облисполкома или Мингорисполкома.

"Отказ в разрешении о перемене можно обжаловать в установленном порядке в суде", — уточнила собеседница Sputnik.

Если вы хотите сменить имя, причины должны быть достаточно весомыми — одного желания будет маловато. Например, неблагозвучность имени или желание носить ФИО в соответствии с национальной принадлежностью — уважительная причина. Однако при желании стать Максимом у Петра должна быть причины весомее одного "хотения".

"Были случаи, когда граждане хотят носить имена известных или литературных персонажей — Пушкина, Некрасова или даже Добрыни Никитича. Однако в таком случае нужно или доказать, что у предков была такая фамилия, или подготовить другие уважительные причины", — сообщила Семенюк.

Имеют право госорганы отказывать в разрешении на смену имени без объяснения причин в случае непогашенной судимости, отсутствия на хранении актов о рождении или браке в загсе, а также если в отношении заявителя возбуждено уголовное дело.

Если у вас есть вопросы для рубрики "Окей, Sputnik" — напишите их в комментариях под материалом или пришлите на почтовый адрес office@sputnik.by.