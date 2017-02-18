МИНСК, 19 фев — Sputnik. Несанкционированные массовые митинги и шествия за отмену декрета №3 "О предупреждении социального иждивенчества" состоялись в пяти областных центрах Беларуси.

В апреле 2015 года Александр Лукашенко подписал так называемый декрет "о тунеядцах", согласно которому неработающие и не платящие налогов более полугода трудоспособные жители республики должны ежегодно уплачивать сбор в размере 20 базовых величин (более 200 долларов). Неуплата или неполная уплата налога влекут за собой штраф или административный арест с обязательным привлечением к общественным работам.

С чего все началось?

Вечером в минувшую пятницу в белорусской столице прошел "Марш рассерженных белорусов", которые протестовали против декрета о "тунеядцах". Акция по некоторым оценкам собрала от тысячи до трех тысяч человек. В ней участвовали в том числе представители оппозиции: Николай Статкевич, Павел Северинец и Владимир Некляев. Марш начался на Октябрьской площади, митингующие прошли по проспекту Независимости до здания Министерства по налогам и сборам.

Гомель: больше, чем предполагалось

В Гомеле протестующие собрались на площади Восстания, где проходила сельскохозяйственная ярмарка. После митингующие направились по улице Советской в сторону площади Ленина. На проезжую часть не выходили, шли по неширокому тротуару, из-за чего колонна растянулась почти на сотню метров. Среди участвующих было много пенсионеров, которые вынуждены помогать своим детям и внукам.

Представители оппозиции, принимавшие участие в акции, отметили, что участников пришло больше, чем ожидалось. По различным подсчетам, в областном центре собралось до тысячи человек.

Круг по Бресту

В Бресте колонна из ста человек прошла от площади Ленина в сторону парка имени 1 Мая по улице Ленина, сделала круг и вернулась обратно вдоль зданий КГБ, Нацбанка и облисполкома. Акция продолжалась порядка полутора часов. Граждане выкрикивали лозунги против декрета о "тунеядцах".

Подписи за отмену в Могилеве

В Могилеве марш прошел по улице Ленинская. Многие митингующие горожане рассказывали о своих жизненных ситуациях, которые привели к тому, что люди остались без работы. Среди участников несколько человек собирали подписи за отмену декрета. Митинг продлился около часа.

Рабочие и безработные Витебска

В Витебске протестующие белорусы митинговали на площади Победы. В акции приняли участие порядка 250 горожан. Среди протестующих были и рабочие граждане, которые пришли поддержать безработных, которых коснулся декрет.

Протест в Гродно

В Гродно порядка 100 человек пришли к 14:00 на Советскую площадь, а затем отправились на площадь Ленина, скандируя протестные лозунги. Здесь также собирали подписи за отмену налога.

Во всех городах сотрудники милиции не вмешивались в проведение несанкционированных акций протеста, протоколы на участников митингов не составлялись.

Согласно декрету №3, срок уплаты налога истекает 20 февраля 2017 года. По данным министерства по налогам и сборам на 7 февраля, "тунеядский сбор" уплатил только каждый десятый из тех, кто обязан это сделать.