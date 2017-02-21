Житель частного дома под Минском рассказал: на прошлой неделе газовщики отключили газоснабжение во время проверки. Причина: в доме не оказалось акта о ежегодной проверке вентиляционных каналов. Спустя день газ в дом вернулся, но читатель задается вопросом: откуда обычному потребителю знать о том, что такая проверка необходима?





Житель: «Газ отключили, несмотря на доводы, что на улице мороз, а в доме трое маленьких детей»

Тарас Парфенович живет под Минском, в частном доме в деревне Боровая, отопление и горячая вода появляются за счет газового котла и колонки.

— 15 февраля к нам пришел слесарь-аварийщик из Мингаза и потребовал предъявить акт о ежегодной проверке газовых дымоходов и вентиляционных каналов. Такого акта у нас не было, поскольку я о нем тогда впервые узнал, — рассказывает Тарас. — Я объяснил, что за две недели до этого к нам уже приходили из Мингаза и проверяли, есть ли утечка газа, есть ли тяга. Тогда нам сказали, что все в порядке. Теперь слесарь подтвердил, что с газовой системой, дымоходами и вентиляцией в доме действительно нет проблем. Но нет акта, который выдается сторонней организацией — Белвентиляцией — а значит, он обязан отключить нас от газа, по формальному признаку.



Такой акт выдал слесарь Мингаза, когда отключал снабжение. Фото предоставлено героем материала

Читатель объясняет: газ отключили, несмотря на доводы, что на улице мороз, а в доме трое маленьких детей. Это его возмутило.

— Дело в том, что к нам раньше ежегодно приходил кто-то из Мингаза, осматривал систему. Никогда нам не говорили, что нужны еще чьи-то заключения. Когда я узнал, что такой акт нужен, то уверял, что завтра же все улажу, получу его. Но слесарь сказал: «не положено, у меня инструкция». При этом он же рассказал, что сейчас всех так отключают. И что, похоже, мало кто в курсе, что надо проходить ежегодную проверку у еще одной организации.

С Белвентиляцией Тарас Парфенович связался в тот же день.

— Кстати, там мне сказали, что с аналогичными проблемами у них в тот день было уже десять заказов.

Утром 16 февраля к нему приехали специалисты, которые проверили вентиляцию и составили акт. Услуга обошлась в 31 рубль. В тот же день слесарь Мингаза вернулся и снова подключил газоснабжение. Подключение колонки у Мингаза обошлось в 25 рублей без чека.

Мингаз: «Потребитель сам должен обеспокоиться проверкой дымоходов перед отопительным сезоном»

В Мингазе TUT.BY объясняют: человек имеет право пользоваться газовым оборудованием только после только, как прошел у них инструктаж и заключил договор с газовщиками.

— Во время инструктажа рассказывают: каждый год, перед отопительным сезоном, должны проверяться дымовые вентканалы. То, что пользователь этого не знал, — не освобождает от ответственности. Если он желает — Мингаз, Ботаническая, 11 — проведем инструктаж для него и членов его семьи.

Газовщики утверждают: вентиляцию нужно проверять регулярно и это прописано в договоре на поставку газа.

— Если это частный дом с импортным газовым котлом, который обслуживает какой-то сервисный центр — то раньше центры, в основном, не требовали каких-то актов. Потому что им, в принципе, это не нужно, — говорят в Мингазе. — Сейчас, когда участились случаи отравлений , мы обязали и сервисные центры при проведении техобслуживания требовать все документы, акты проверки. Если сервисный центр пришел на техобслуживание, выявил, что акта нет — оставляют предписание и информируют нас. Мы берем этот адрес на контроль. Если акт проверки дымоходов не предоставляют — к сожалению, мы имеем право отключить газоснабжение. В первую очередь, ради безопасности самого гражданина.

В Белвентиляции советуют изучить правила пользования газом в быту (утверждены постановлением Совмина № 1539), где все подробно расписано. Например, то, что потребители газа обязаны обеспечивать проверку состояния дымовых и вентканалов. Делать это могут как специализированные организации (у них должно быть разрешение), так и сами собственники (но для этого надо пройти специальное обучение).

В Белвентиляции потенциальных клиентов накануне отопительного сезона не обзванивают. Человек обращается в организацию сам. Услуга платная.

— Клиент заказывает услугу — мы выезжаем и производим обследование систем вентиляции и дымоудаления. В частности замеры кратности воздухообмена (наличие тяги) мы проверяем специальными приборами, которые проходят поверки в «БелГИМ».

На вопрос, стало ли больше случаев, когда потребителям отключают газ за то, что нет акта о проверке дымоходов, в организации не отвечают.

— Если существует опасность для жизни граждан — газ имеют право отключить. Самое главное, чем следует руководствоваться в нашей работе, — это вопросами безопасности.

Как часто надо проверять и чистить дымовые и вентиляционные каналы? Отопительное газовое оборудование независимо от материала, из которого они изготовлены — перед отопительным сезоном;

Проточные газовые водонагреватели в зависимости от материала, из которого они изготовлены: кирпичные — не реже одного раза в квартал; асбестоцементные, гончарные, стальные, а также выполненные из специальных блоков жаростойкого бетона — не реже одного раза в год.

После каждого ремонта дымовые и вентиляционные каналы необходимо проверять и прочищать независимо от срока, прошедшего с предыдущей проверки.