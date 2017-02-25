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Погибших в ДТП в Польше белорусов доставят на родину на будущей неделе
26.02.2017 15:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 26 фев — Sputnik. Тела белорусов, погибших в результате дорожно-транспортного происшествия в Польше, доставят на родину после этих выходных, сообщает
Авария произошла утром в субботу, 25 февраля, на трассе Варшава — Белосток. Авто с белорусскими номерами, в котором находились четыре человека, столкнулось лоб-в-лоб с фурой, выехавшей на полосу встречного движения. По словам водителя грузовика, у него лопнуло колесо, после чего он потерял управление. В результате столкновения трое пассажиров легковушки — двое граждан Беларуси, а также гражданин РФ — скончались на месте. Еще один пассажир был госпитализирован.
"Сотрудники дипмиссии уведомили родственников о случившемся и будут и дальше контактировать с ними по вопросу о перевозки тел погибших в Беларусь. Решение о транспортировке будет приниматься польской прокуратурой после нынешних выходных дней на следующей неделе. Такие вопросы обычно решаются быстро", — рассказали в посольстве Беларуси в Польше.
Белорус, выживший в аварии, сейчас находится в госпитале в 50-и км от Варшавы. Белорусские дипломаты поддерживают с ним связь. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.
Белорусская дипмиссия оказывает необходимое содействие и в контакте с польскими властями занимается данной ситуацией.
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По предварительным данным, столкновение произошло по вине водителя фуры, которая вылетела на встречную полосу, по которой двигался белорусский автомобиль.
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