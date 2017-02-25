﻿ Погибших в ДТП в Польше белорусов доставят на родину на будущей неделе. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Погибших в ДТП в Польше белорусов доставят на родину на будущей неделе

26.02.2017 15:19 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 26 фев — Sputnik. Тела белорусов, погибших в результате дорожно-транспортного происшествия в Польше, доставят на родину после этих выходных, сообщает БелТА.

Погибших в ДТП в Польше белорусов доставят на родину на будущей неделе
© flickr.com/ Karolina Kabat
Смертельное ДТП в Польше: двое белорусов погибли и один пострадал

Авария произошла утром в субботу, 25 февраля, на трассе Варшава — Белосток. Авто с белорусскими номерами, в котором находились четыре человека, столкнулось лоб-в-лоб с фурой, выехавшей на полосу встречного движения. По словам водителя грузовика, у него лопнуло колесо, после чего он потерял управление. В результате столкновения трое пассажиров легковушки — двое граждан Беларуси, а также гражданин РФ — скончались на месте. Еще один пассажир был госпитализирован.

"Сотрудники дипмиссии уведомили родственников о случившемся и будут и дальше контактировать с ними по вопросу о перевозки тел погибших в Беларусь. Решение о транспортировке будет приниматься польской прокуратурой после нынешних выходных дней на следующей неделе. Такие вопросы обычно решаются быстро", — рассказали в посольстве Беларуси в Польше.

Белорус, выживший в аварии, сейчас находится в госпитале в 50-и км от Варшавы. Белорусские дипломаты поддерживают с ним связь. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

Белорусская дипмиссия оказывает необходимое содействие и в контакте с польскими властями занимается данной ситуацией.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По предварительным данным, столкновение произошло по вине водителя фуры, которая вылетела на встречную полосу, по которой двигался белорусский автомобиль.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Взрыв на сахарном заводе: пострадавшие находятся в тяжелом состоянии
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика