Восьмого марта в ТЦ «Столица» прошла открытая фотосессия с участниками последнего рекламного ролика Mark Formelle. C 14 до 17 часов женщины занимали очередь для того, чтобы сфотограироваться с его героями. Мы узнали, понравился ли такой подарок посетительницам и что думает о нем соучредитель компании Светлана Сипарова.





Напомним, в конце прошлого года феминистки обвинили компанию Mark Formelle в проявлении сексизма и объективации женщин в рекламе нижнего белья. После волны обсуждений, в конце февраля компания выпустила еще один ролик . В нем накачанные парни шьют в цеху кружевное белье, облизывают и наклеивают этикетки, натягивают чулки и поигрывают грудными мышцами. На канале компании он набрал почти 500 тысяч просмотров и довольно быстро разошелся по социальным сетям.

Восьмого марта для фотосессии в торговый центр привезли декорации из ролика. Установили оверлоки, швейные машинки и прочую атрибутику, а также манекены в нижнем белье.





И, конечно, привезли главных героев рекламного ролика. Как выяснилось, парни не являются профессиональными моделями. Среди них есть и тренеры, и бодибилдеры, и программисты.





К ребятам из рекламы выстроилась очередь из желающих сфотографироваться с ними девушек. На нескольких экранах тем временем в режиме нон-стоп крутили нашумевший ролик.

Соучредитель компании Светлана Сипарова говорит, что при создании рекламы Mark Formelle всегда ищут нестандартные ходы, поэтому обсуждались разные варианты и темы.

— Нельзя сказать, что ролик был создан для того, чтобы ответить какой-то группе женщин. Мы этой рекламой хотели и поздравить всех дам, и «выстрелить», и заставить зрителей улыбнуться.









































От резонанса, который вызвал ролик, рассказывает Сипарова, в компании до сих пор в шоке.

— Результат превзошел наши ожидания. Мы сомневались, насколько нашим людям будут близки такие ходы, которые в Беларуси мало кто использует. Поэтому мы еще думаем, как дальше нам это задействовать.

Пока неизвестно, будут ли кардинально менять рекламную политику в компании и выйдут ли еще такие ролики.

— Мы эту тему (как в последнем ролике — прим. TUT.BY) однозначно будем поддерживать, но неизвестно, насколько интенсивно. А феминисток я не боюсь, они же должны защищать и мои интересы! Правда из-за нападок на пустом месте, мне кажется, идеи их движения часто дискредитируются.





То что реклама компании воспринимается неоднозначно, было заметно и во время фотосессии.

— Я не буду фоткаться, я замужем!

— Сегодня — нет! Сегодня все можно, — убеждали несколько девушек свою нерешительную подругу.





Молодые учителя Вероника и Дарья говорят, что им уговаривать друг друга не пришлось.

— Нам понравились двое — один наклеечку лизал, второй грудью играл. Классная идея, мы слышали про конфликт с феминистками, хорошо, что компания все повернула таким образом.

Тех, кто уже сфотографировался, определить достаточно легко — женщины довольные выходят из толпы и отбирают удачные кадры для инстаграма. Первые фото с подписью, типа, «Детка, ты вся горишь, я твой огнетушитель, пыш-пыш», довольно быстро появляются в социальных сетях.





Ксения и ее подруга Елена только что сфотографировались с парнем с длинными волосами. Говорят, понравился потому что он «воплощает дикий колорит». Рассказывают, что в «Столицу» зашли случайно и даже рекламного ролика не видели.

— Мы посмотрели на них и поняли, что не можем пройти мимо. Вообще, когда у людей красивые тела — это очень приятно, это завораживает в любом возрасте.





Молодая мама Ксения говорит, что такая реклама однозначно привлекла внимание к продукции компании.

— Раньше, например, не знала, что Mark Formelle делает кружевное белье. Они стали более женственными. Milavitsa и Serge с такой рекламой себя не продвигают, поэтому их товар уже залеживается, — считает она.





Собираясь уходить, встречаем Елену. Девушка говорит, что ей понравились все парни, но особенно выделяет «вон того бородача».

— Видите, мы стоим в очереди к еще одному! Я вообще замужем, но мой супруг знает, что я просто в восторге от этого ролика, это крутой маркетинг. Моим комментарием к фото будет: «Я их нашла!». По моему мнению, реклама Mark Formelle не унижает женское достоинство.



