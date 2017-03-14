|
Стерли границы: выставка художников из 27 стран открылась в Москве
14.03.2017 22:43 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus
Художники из 27 стран через искусство
Несмотря на то, что все картины и инсталляции на выставке сделаны в разных жанрах, у них одна общая идея - культурный диалог.
«Искусство и доброта - это одно целое. Россия всегда шагала через искусство. И так же продолжает. На первом месте не нефть и алюминий, а искусство», - считает народный художник СССР, России и Грузии Зураб Церетели.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)
Комментарии