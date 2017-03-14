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Стерли границы: выставка художников из 27 стран открылась в Москве

14.03.2017 22:43 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
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Художники из 27 стран через искусство попытались объединить не только государства, но и континенты. В посольстве Беларуси в Москве открылась выставка «От Лиссабона через Минск, Москву к Владивостоку», передает «МИР 24».

Несмотря на то, что все картины и инсталляции на выставке сделаны в разных жанрах, у них одна общая идея - культурный диалог.

«Искусство и доброта - это одно целое. Россия всегда шагала через искусство. И так же продолжает. На первом месте не нефть и алюминий, а искусство», - считает народный художник СССР, России и Грузии Зураб Церетели.

Искушение памятником
 
Теги: Минск
 
 
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В посольстве Беларуси в Москве открылась выставка «От Лиссабона через Минск, Москву к Владивостоку».

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