Художники из 27 стран через искусство попытались объединить не только государства, но и континенты. В посольстве Беларуси в Москве открылась выставка «От Лиссабона через Минск, Москву к Владивостоку», передает «МИР 24».

Несмотря на то, что все картины и инсталляции на выставке сделаны в разных жанрах, у них одна общая идея - культурный диалог.

«Искусство и доброта - это одно целое. Россия всегда шагала через искусство. И так же продолжает. На первом месте не нефть и алюминий, а искусство», - считает народный художник СССР, России и Грузии Зураб Церетели.