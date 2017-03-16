﻿ Генпрокуратура: "Милиция хотела наказать 7-летнего мальчика за булочку, съеденную в магазине". 21.by
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Генпрокуратура: "Милиция хотела наказать 7-летнего мальчика за булочку, съеденную в магазине"

17.03.2017 11:55 — Новости Общества | Tut.by  
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Выступая с докладом на конференции, заместитель генерального прокурора рассказал о том, как в отношении семилетнего ребенка был начат административный процесс из-за съеденной в магазине булочки.

Сегодня в Минске проходит конференция «Актуальные вопросы профилактики правонарушений». Выступая с докладом, заместитель генерального прокурора Александр Лашин рассказал о случае, который произошел в Молодечно.

— Там 7-летний мальчик съел в гипермаркете булочку за 90 копеек. В отношении ребенка начали административный процесс по ст. 10.5 КоАП «Мелкое хищение». Сотрудники правоохранительных органов добивались от него признания вины и требовали, цитирую — «объяснений», — рассказал Александр Лашин.

В отношении 7-летнего мальчика был начат административный процесс. За мелкое хищение предусмотрен штраф от 10 до 30 базовых величин или административный арест. Прокуратуру эта ситуация возмутила, к тому же выяснилось, это не единичный случай.

— Скоро детсадовский возраст ребенка не станет помехой для привлечения к ответственности, — отметил заместитель генерального прокурора Александр Лашин.

 
Теги: Минск
 
 
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Выступая с докладом на конференции, заместитель генерального прокурора рассказал о том, как в отношении семилетнего ребенка был начат административный процесс...

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