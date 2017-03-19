На совещании об актуальных вопросах развития страны президент четко дал понять: Декрет № 3 «О предупреждении социального иждивенчества» отменяться не будет, но его исполнение требует доработки . В первую очередь на местах, где не сразу верно поняли задачу. Уточненные списки плательщиков налога на финансирование госрасходов должны быть сформированы к концу первого квартала, к 1 мая безработных необходимо трудоустроить, а собранные средства направить на содержание детей. В регионах приступили к исполнению требований, пишет «СБ».



Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

В Малоритском районе сельсоветам уже дано поручение: выверять списки вместе с налоговой инспекцией. Активно работает управление по труду, занятости и социальной защите. Задействованы райсоветы депутатов. Координирует процесс председатель райисполкома Николай Шум:

— То, что дано время разобраться, — это правильно. Многое действительно не проработано. Бывает, кто-то уехал из района, трудоустроился. А извещения приходят. Будем исправлять неточности. Безработных будем трудоустраивать. Здесь, конечно, свои нюансы. К примеру, у нас на селе есть вакансии, но городских еще убедить надо в их привлекательности. Будем думать. Где-то создадим рабочие места, где-то займемся перераспределением.

Впрочем, по словам председателя райисполкома, есть и те, кто принципиально не хочет трудиться. Такие в исполком не идут. Живут за счет родителей или от челночного бизнеса, зарабатывая на торговле с приграничными районами Украины. Они заняли выжидательную позицию. Это при том, что дотируемыми государством услугами на транспорт, медицину или образование пользуются все. А бюджет не резиновый. На некоторые нужды детей, говорит Николай Шум, деньги приходится выкраивать:

— Средств в бюджете, понятно, на все не хватает. Например, на ремонты в школах. А совсем недавно пришлось выделять деньги из резервного фонда для наших юных участников областных и республиканских олимпиад. Именно на такие цели должен идти налог на финансирование госрасходов.

Председатель Столинского райисполкома Григорий Протосовицкий указывает на организационные моменты:

— Согласен с президентом: в таких вопросах, как Декрет № 3, нужно существенно расширять полномочия местных властей. Мы на местах видим проблемы каждого, а получилось так, что налоговики занялись не свойственным им делом. Конечно, и нам сейчас надо уточнить ряд нюансов. Есть вопросы, которые, как мне кажется, требуют доработки. Например, освобождать ли от уплаты тех, кто проработал на 1 день меньше необходимого срока? Или почему житель Столина, у которого есть земельный участок, должен платить налог, а владелец такого же участка в Маньковичах, проживающий через дорогу от него, уже нет?

При этом проблем с безработицей в районе нет. Кто хочет — строит теплицы, занимается фермерством. Многие ищут работу в других регионах, выезжая, к примеру, бригадами на весенне-полевые работы. Так что законопослушные граждане, уверен Григорий Протосовицкий, этот налог заплатят. А вот к тем, кто принципиально не хочет работать и платить, должны приниматься продуманные и системные меры:

— Идея Декрета правильная. Деньги, пусть и небольшие, в нашем социальном секторе есть куда распределять. У нас, например, работает центр координационно-развивающего обучения для ребят с ограниченными возможностями. Имеется приют временного содержания для детей из неблагополучных семей, которые находятся на государственном обеспечении. В районе две тысячи многодетных семей. Поддерживать нужно всех.

Председатель Барановичского райисполкома Василий Хватик уверяет, что в районе списки плательщиков уже выверены. По мнению руководителя района, нужно лишь четко определить круг людей, которые попадают под налог, и тех, кто не должен платить:

— Налоговая их не видит, а каждого попадающего под уплату надо знать в лицо. Это обязанность председателя сельсовета. С трудоустройством тоже определимся. Работы у нас хватает: вот сейчас планируем разбивать новые сады, нужно выкорчевывать старые. А еще в наших местах очень актуальная задача — нужно систематически чистить мелиоративные каналы… Будем организовывать группы через центр занятости.

Как и в других районах, собранные средства будут направлены на детей. К примеру, 6 домов семейного типа в Барановичском районе содержатся из местного бюджета. Есть кому адресовать помощь за счет сбора.