Доброе утро!

Неужели и наши читатели тоже несчастны? Не верю © В свежей версии рейтинга World Happiness Report Беларусь расположилась на 67-м месте из 155 . Из соседей «несчастливее» белорусов только украинцы, хотя еще два года назад Беларусь была в рейтинге выше, чем Польша и Россия. Эй, выше нос! Счастье — это то, что мы строим сами, так давайте же изменим рейтинг свою жизнь. А вот, кстати, что о счастье говорят минчане.





ВАЖНОЕ

Вчера президент обвинил «пятую колонну» в попытке нагнетания обстановки внутри Беларуси. «Последние события настораживают нас и позволяют говорить о том, что самоуспокаиваться ни в коем случае нельзя… Мы должны держать ухо востро и ни в коем случае не дать повода дестабилизировать ситуацию в нашей стране», — заявил глава государства. Речь, конечно же, идет о протестных маршах . Оппозиция, кстати, заверила, что 25 марта не будет революции : «Нужно думать о безопасности участников акции».

А Минтруда внесло в правительство проект изменений в декрет о тунеядцах . «Все предложения — исключительно та практика, которую мы наработали и с которой столкнулись в ходе реализации декрета № 3», — пояснила новая министр. По ее словам, в проект поправок «легли все предложения и проблемы граждан, с которыми они приходили в региональные комиссии».

Министр обороны доложил президенту об учениях «Запад-2017» . Планируется, что они пройдут с 14 по 20 сентября, на территории Беларуси будет задействовано 7 полигонов и участков местности. Общая численность привлекаемых войск — не более 13 тыс. человек личного состава. А президент « для средств массовой информации особо отметил », что «вопреки мнениям отдельных „экспертов“ никто не собирается сворачивать сотрудничество с Россией в военной области из-за возникших разногласий в других сферах. Наоборот, учение является демонстрацией нашего постоянства в обеспечении безопасности двух братских народов».

У Беларусбанка — новый руководитель . Его возглавил начальник Могилевского областного управления Виктор Ананич. «Человек творческий, деловой, энергичный, он легко шел на контакт с людьми и быстро решал их проблемы», — писали о нем региональные СМИ.

Самым успешным и влиятельным бизнесменом Беларуси второй год подряд называют Виктора Кислого. Созданная 40-летним бизнесменом компания Wargaming.net входит в число ведущих мировых издателей многопользовательских онлайн-игр и, по разным оценкам, стоит от 3 до 4 млрд долларов.





ПОПУЛЯРНОЕ

Столичному мэру назначили сразу троих заместителей, а также нового руководителя Московского района. На повышение пошли четыре достаточно молодых столичных чиновника разного ранга — и вот кто они . «Надо качество жизни людей улучшить. Сделайте, пожалуйста, это. Я больше от вас не требую», — напутствовал чиновников президент. И правда — ну пожалуйста. Ну улучшите же наконец.

Не пропустите мнение нашего политического Артема о побочном риске волны народного недовольства — протестных маршей. Это о том, какие выводы сделает белорусский президент из этих протестов, когда они завершатся. «Этот протест с самого начала был протестом-эмоцией. Кто был на акциях или смотрел трансляции, видел, что „тунеядцев“ там меньшинство. Многие выходили и выходят из-за общего обнищания, безработицы, безразличия властей, маленьких зарплат и пенсий. Унизительные формулировки и исполнение декрета были спусковым крючком для гнева по целому вееру проблем. Протест все меньше становится сфокусированным и все больше — криком души». А вы согласны?

Суд начал рассматривать дело экс-главы Дзержинского района , которого обвиняют в жестоком убийстве жены. Родные погибшей женщины утверждают: она не раз обращалась в милицию с заявлениями на бывшего мужа, но его так никто и не остановил. «Во время суда будут озвучены подробности личной и интимной жизни», — заявил обвиняемый и попросил провести суд в закрытом режиме. Так и сделали. Ждем приговора.

Вас трясет перед посадкой самолета? Посмотрите , что происходит в кабине пилотов. Пилот Ryanair показал, насколько тяжело сажать Boeing-737 в условиях шквального бокового ветра, который способен повлиять на курс самолета и даже завалить судно на крыло.

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

У нас новый спецпроект — «1937. Открытый архив». С 1937 года, на который пришелся пик советских политических репрессий, прошло 80 лет. Отталкиваясь от этой даты, предлагаем вспомнить репрессированных в разные годы жителей Беларуси. Информации о пострадавших мало, архивы закрыты или труднодоступны, во многих семьях о репрессированных предках тоже по привычке молчат. Часто неизвестно, где похоронены расстрелянные и как сложилась судьба тех, кто побывал в лагерях. И сейчас мы призываем говорить об этих людях, открывать архивы, чтобы сохранить самое ценное — память. В первом выпуске мы попросили историка Игоря Кузнецова ответить на простые вопросы и напомнить хронологию репрессий и реабилитации в нашей стране. Как проходили политические репрессии в Беларуси в 1920—1950-е годы? Как вышло, что миллионы людей стали жертвами, а сотни тысяч — палачами?





Вот эта статья из нашего цикла «Dear New York» , возможно, отрезвит тех, кто смотрит на иммиграцию сквозь розовые очки, полагая, что по сравнению с белорусскими 300 у.е. в месяц американские 10 долларов в час позволят им хорошо и безбедно жить. Есть ли разница в жизни за маленькие деньги в Беларуси и Америке? Как выживают, на чем экономят и какими надеждами тешат себя наши соотечественники, зарабатывая минимальную (а порой и меньше официальной минимальной) зарплату в США? Прочтите и удивитесь.

Поговорили с новой звездой белорусской легкой атлетики и рекордсменкой Европы. «Всегда хотелось доказать, что белые спортсменки могут бегать быстрее темнокожих. А то ходит миф, что мы бегаем только на допинге. Нет, мы за счет собственных сил можем быть первыми!» В интервью SPORT.TUT.BY 20-летняя барьеристка из Пинска Эльвира Герман рассказала о страхе загубить карьеру, начало которой получилось блистательным и многообещающим.

Обязательно прочтите нелегкую историю двух выходцев из Ирана, которые ждут убежища в Беларуси — на родине обоим грозит смертная казнь. «Есть 127 причин, чтобы человека казнили в Иране. Понятно, когда наказываются смертной казнью убийства, изнасилования или вооруженные ограбления, но в Иране смертью могут покарать и за ересь, богохульство, семейную измену, гомосексуальность, распространение порнографии», — рассказывают парни.

Боевик на границе: прошлой ночью неизвестные с «предметом, похожим на тротил», пытались прорваться в Беларусь со стороны Украины. Чтобы остановить машину, пограничникам пришлось стрелять. Задержаны двое, третьего ищут. Как сообщили в эфире телеканала «Беларусь 1», в авто, остановленном пограничниками с применением оружия, обнаружены пистолет марки ТТ и 2 магазина с патронами к нему, а также предметы похожие на тротиловые шашки, электродетонаторы, ручные гранаты, пластид и самодельное взрывное устройство. Но откуда взялась машина? В Госпогранслужбе Украины уверяют, что автомобиль, который якобы пытался прорваться через границу Беларуси, не пересекал границу Украины .





Все новости понедельника, 20 марта

Если ваша компания тоже ищет сотрудников, берите пример с креатива минской «Хоровой капеллы». Ее коллектив снял 50-секундный ролик, в котором спел о своих вакансиях : капелла ищет тенора, баритона и «баса хорошего». Никого на примете нет? А мы между тем разыгрываем билеты на Лепса — вдруг вам интересно. Хорошего дня!

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