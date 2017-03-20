Юные лесоводы из Подоросской школы заняли первое место в мире, одержав победу в Международной олимпиаде по посадке деревьев «ENO Treelympics 2016. Ребятам предстоит поездка в Финляндию, где городе Йоэнсуу будет проходить награждение победителей, сообщает газета «Наш час».





Официальные итоги олимпиады недавно были подведены в Финляндии, по инициативе которой несколько лет назад и начал осуществляться проект ENO. По условиям проекта деревья должны сажать школьники или воспитанники детских садов, их родители и педагоги. И ежегодно Международная олимпиада насчитывает тысячи участников, приумножающих лесное богатство планеты. В 2015 году среди учебных заведений первое место заняла школа из Малайзии, ученики которой посадили более 200 тысяч деревьев. Зато белорусские ребята победили в номинации «Страна, посадившая наибольшее количество деревьев», высадив 512 тысяч саженцев. Тогда, во время церемонии награждения победителей, организатор олимпиады финский учитель Мика Ванханен предложил Министерству лесного хозяйства Беларуси посадить в 2016 году не менее одного миллиона деревьев в рамках проекта «ENO Treelympics».

В 2016 году заявки на участие в олимпиаде подали 623 школы со всех континентов. Было высажено в сумме 3 миллиона 200 тысяч деревьев. Из них более двух миллионов посадили белорусские участники. В первую десятку школ мира, посадивших самое большее количество деревьев, вошли девять белорусских учебных учреждений (лишь на 8-м месте в этом рейтинге одна из турецких школ).





— Причем из этих девяти белорусских школ, вошедших в десятку лучших в мире по результатам Международной олимпиады, пять расположены на территории Волковысского лесхоза и сотрудничают с нами, — рассказал заместитель директора ГЛХУ «Волковысский лесхоз» Сергей Ламеко. — Это государственные учреждения образования «Учебно-педагогический комплекс Вердомичский детский сад — средняя школа» (Свислочский район), силами которого высажено 122 000 деревьев; «Изабелинский учебно-педагогический комплекс детский сад — средняя школа» — 94 900 деревьев; «Гнезновский учебно-педагогический комплекс детский сад — средняя школа» — 73 000 деревьев; ГУО «Порозовская СШ» — 70 000 деревьев. А абсолютными победителями стали ребята из ГУО «Подоросский учебно-педагогический комплекс детский сад — средняя школа». Их результат признан рекордным: 202 358 деревьев. Столько не высаживала еще ни одна школа за все годы проведения олимпиады.