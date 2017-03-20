Некоторые проблемы с подтоплениями минских улиц могут решиться уже во второй половине 2018 года. Именно на этот срок намечено завершение реконструкции пруда-регулятора в Шабанах, которая обойдется в более чем 7 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство « Минск-Новости ».



Фото с сайта minsknews.by

К очистке водоема на улице Инженерной, принимающего сточные воды городской дождевой канализации, приступили несколько лет назад. Сейчас процесс близится к логическому завершению.

Финансирование работ по реконструкции пруда-регулятора в районе улицы Инженерной осуществляется за счет средств бюджета Минска, выделенных на охрану окружающей среды. Объем ассигнований, направленных на обустройство в 2016 году, составил 4 миллиона рублей. В то же время с начала реализации проекта на оздоровление водоема затрачено около 8 миллионов. Как сообщалось ранее, общий объем работ потянет на 15 миллионов рублей.

«В 2016 году производилась очистка пруда-регулятора от донных отложений, которые были вывезены на захоронение», — рассказали в Минском городском комитете природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Срок выполнения намеченных мероприятий — август 2018-го. По мнению экспертов, реконструкция помимо всего прочего позволит избавить город от сезонных подтоплений. Очистив дно пруда-регулятора от внушительного слоя ила, скопившегося за десятилетия эксплуатации, специалисты увеличат пропускную способность этого сооружения.

«Из-за того что во время ливней он не мог принять нужное количество воды, в городе по большей части и происходили подтопления», — говорили в свое время в Мингорисполкоме.

На объекте также запланировано строительство очистных сооружений. И это не случайно. В предыдущие годы в пробах, отобранных на выпуске пруда-регулятора в реку Свислочь, неоднократно фиксировалось превышение нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в составе сточных вод, в основном по нефтепродуктам.

«Начиная с 2015 года за счет средств местного бюджета проводится научно-исследовательская работа по созданию комплексной отраслевой схемы развития дождевой канализации города. Благодаря этому столица решит несколько важных задач. В их числе — разработка программы проектирования и строительства сетей дождевой канализации с целью минимизации подтоплений улично-дорожной сети Минска», — рассказали экологи.

Напомним, в пруд-регулятор поступают сточные воды из дождевых коллекторов «Слепянка», «Дражня», а также промзоны «Шабаны».