В Витебске 25 марта прошла неразрешенная властями города акция , посвященная празднованию Дня Воли. После того как она завершилась, сотрудники милиции начали задерживать людей. На данный момент известно, что задержанных как минимум 7 человек. Двое из них находятся в ИВС.



Участники несанкционированной акции 25 марта в Витебске возле памятника князю Ольгерду. Фото: Игорь Матвеев

Первым задержали активиста партии БНФ из Городка Леонида Автухова, который нес во время шествия по городу бело-красно-белый флаг и выступал на митинге с речью. О своем задержании правозащитнику Леониду Светику сообщил сам Автухов.

Вскоре после окончания акции задержали журналистов «Белсата» Ольгу Чайчиц и Андрея Козера, корреспондента «Радыё «Рацыя» Артема Сизинцева.

Позже стало известно о задержании 19-летнего жителя Витебска Влада Комаровского. Парня доставили в Октябрьский РОВД. Оттуда он позвонил своей матери и сообщил, что до понедельника будет находиться в изоляторе временного содержания.

Утром 26 марта, около 10 часов, милиция задержала члена партии БНФ Христофора Желяпова, который на вчерашней акции держал бело-красно-белый флаг и выступал с обращениями к собравшимся. Задержание произошло возле дома, где живет активист, сообщает «Радыё «Свабода».

Региональный координатор по созданию партии «БХД» Татьяна Северинец располагает сведением, что 25 марта после шествия в Витебске также задержали молодую девушку — Алину Сильченко: «Она находится в изоляторе временного содержания, до суда. Он, наверное, будет в понедельник в суде Октябрьского района Витебска», — сообщает Северинец.