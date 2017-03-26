В Гродно уже в одиннадцатый раз прошел InvestWeekend «Идея для нашего города». Гродненцами было представлено 14 проектов. Подобные мероприятия очень важны для молодых людей, которые планируют открытие своего дела, и дают хорошую возможность задать вопросы пофессионалам, а также получить консультации юриста и экономиста. Однако, как отметили организаторы, в этом году участников было меньше, чем обычно.



Фото: Анастасия Цыбульская

Практически все участники мероприятия обратили внимание на то, что после того, как Гродно стало безвизовым, здесь стала развиваться туристическая сфера. Неудивительно, что большая часть предложенных идей в той или иной степени касалась туризма.

Одни участницы предложили разработать мобильное приложение для музеев, благодаря которому посетитель сам выбирает маршрут экскурсии и самое главное — это будет дешево и доступно. Индивидуальному туристу не надо будет заказывать дорогостоящие услуги экскурсовода.

Еще один проект, касающийся туристической сферы, представили две девушки Катя и Виктория. Они предложили альтернативу скучных фото типа «Я и здание». Они хотят поставить в городе фоторамки напротив архитектурных памятников, чтобы фото из Гродно были более яркие и необычные. Девушки считают, что благодаря распространению таких фото в социальных сетях, интерес к Гродно вырастет, а значит и туристов может стать больше.

Был представлен также проект «Турыст прызямліўся ў Гародні», в рамках которого предлагают создавать открытки с изображением архитектурных памятников Гродно, а на обратной стороне будет задание для выполнения своеобразного квеста для путешественника. Цель проекта — сделать прогулку по городу более красочной и интересной. После прохождения всей игры гости города получат специальную книгу путешественника.



Фото: Анастасия Цыбульская

Были и другие идеи. Дарья и Жанна предложили создать «Комнату ярости» для борьбы со стрессом. Студентка аграрного университет Анна Жолнерчик предложила продавать канцелярские товары через специализированные автоматы.

Студенты ГрГУ предложили создать электронную библиотеку и мобильное приложение для примерки пирсинга и татуировок. В своих презентациях участники рассказывали об открытии центра йоги и медитации, а также продвигали идею, как привлечь жителей Гродно к сортировке мусора. Среди участников были и школьники, которые предложили на базе школы создавать и продавать сувениры, сделанные своими руками.

Победителем в номинации «Идея для города» стал проект Кати и Вики, которые предлагали создать фоторамки возле архитектурных памятников. Идея создания приложения для музеев победило сразу в двух номинациях «Лучшая бизнес идея» и «Лучшая команда».

В жюри были представлены такие компании как: TUT.BY, «АйТиНимакс», ОАО «БПС-Сбербанк», IT-Time.by, Grodno.in. и другие.