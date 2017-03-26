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Фоторамки для туристов и автомат для продажи ручек. В Гродно прошел InvestWeekend
27.03.2017 12:07 — Новости Общества | Tut.by
В Гродно уже в одиннадцатый раз прошел InvestWeekend «Идея для нашего города». Гродненцами было представлено 14 проектов. Подобные мероприятия очень важны для молодых людей, которые планируют открытие своего дела, и дают хорошую возможность задать вопросы пофессионалам, а также получить консультации юриста и экономиста. Однако, как отметили организаторы, в этом году участников было меньше, чем обычно.
Практически все участники мероприятия обратили внимание на то, что после того, как Гродно стало безвизовым, здесь стала развиваться туристическая сфера. Неудивительно, что большая часть предложенных идей в той или иной степени касалась туризма.
Одни участницы предложили разработать мобильное приложение для музеев, благодаря которому посетитель сам выбирает маршрут экскурсии и самое главное — это будет дешево и доступно. Индивидуальному туристу не надо будет заказывать дорогостоящие услуги экскурсовода.
Еще один проект, касающийся туристической сферы, представили две девушки Катя и Виктория. Они предложили альтернативу скучных фото типа «Я и здание». Они хотят поставить в городе фоторамки напротив архитектурных памятников, чтобы фото из Гродно были более яркие и необычные. Девушки считают, что благодаря распространению таких фото в социальных сетях, интерес к Гродно вырастет, а значит и туристов может стать больше.
Был представлен также проект «Турыст прызямліўся ў Гародні», в рамках которого предлагают создавать открытки с изображением архитектурных памятников Гродно, а на обратной стороне будет задание для выполнения своеобразного квеста для путешественника. Цель проекта — сделать прогулку по городу более красочной и интересной. После прохождения всей игры гости города получат специальную книгу путешественника.
Были и другие идеи. Дарья и Жанна предложили создать «Комнату ярости» для борьбы со стрессом. Студентка аграрного университет Анна Жолнерчик предложила продавать канцелярские товары через специализированные автоматы.
Студенты ГрГУ предложили создать электронную библиотеку и мобильное приложение для примерки пирсинга и татуировок. В своих презентациях участники рассказывали об открытии центра йоги и медитации, а также продвигали идею, как привлечь жителей Гродно к сортировке мусора. Среди участников были и школьники, которые предложили на базе школы создавать и продавать сувениры, сделанные своими руками.
Победителем в номинации «Идея для города» стал проект Кати и Вики, которые предлагали создать фоторамки возле архитектурных памятников. Идея создания приложения для музеев победило сразу в двух номинациях «Лучшая бизнес идея» и «Лучшая команда».
В жюри были представлены такие компании как: TUT.BY, «АйТиНимакс», ОАО «БПС-Сбербанк», IT-Time.by, Grodno.in. и другие.
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В областном центре подобное мероприятие проходит уже в одиннадцатый раз. Гродненцами было представлено 14 проектов.
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