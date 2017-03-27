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Каунасского "стрелка" задержала полиция

28.03.2017 17:47 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 28 мар – Sputnik. Подозреваемого в расстреле собственной семьи мужчину задержали в литовском городе Мариямполе, сообщил Sputnik Литва.

Каунасского "стрелка" задержала полиция
© Фото: Lietuvos policija
Каунас: мужчина подозревается в убийстве собственной семьи

По версии полиции, мужчина он мог убить своего отца, мать, дядю и бабушку: все они были найдены застреленными в машине в деревне под Каунасом. Накануне вечером его объявили в международный розыск.

Как сообщил Sputnik Литва со ссылкой на правоохранителей, мужчина был задержан во вторник в городе Мариямполе.

Помимо убийства собственной семьи, мужчина выстрелил и в дедушку, однако травмы оказались не смертельными – пострадавший провел в машине с трупами родных около двух дней, пока его не нашли правоохранители.

Молодой человек работал в охранном предприятии и имел разрешение на ношение огнестрельного оружия.

 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина подозревается в убийстве четырех членов своей семьи в деревне под Каунасом.

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