Охота является одной из основных статей дохода от въездного туризма, сообщил 28 марта на пресс-конференции в Минске начальник отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Сергей Шестаков.



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По его словам, количество иностранных охотников за 2016 год увеличилось на 19% по сравнению с 2015-м. В последнее время во многом этому способствовало установление безвизового режима для туристов со сроком пребывания до 5 дней: возрастает количество организованных туров и суммы, от них полученные.

Стоимость разрешения на отстрел одного зубра — от 10 тыс. евро. Первый эксклюзивный тур для охоты на зубра в этом году был организован в феврале охотхозяйственным предприятием «Белгосохота» и принес около 15 тыс. евро. Директор предприятия Олег Бузо пояснил, что речь идет только об охоте на «старых и выбракованных особей, без ущерба для популяции и окружающей среды». Ежегодно на отстрел зубров выдается около 20−25 разрешений, а полученные от охоты средства идут на развитие популяции. Сейчас открылся сезон охоты на гуся.

По словам Шестакова, в 2014 году в охотничьем въездном туризме наблюдался спад, который был связан с африканской чумой свиней. «Тогда дикий кабан был нашим основным охотничьим ресурсом, и охота на него была открыта круглый год. Именно под эту охоту мы развивали инфраструктуру, — отметил он. — И когда кабана не стало, впервые за много лет поток иностранных охотников упал на 40%».

Поэтому охотничьи хозяйства стали развивать альтернативные охотничьи виды диких животных и птицы. В Копыльском лесхозе (Минская область) был построен фазанарий, в котором ежегодно может содержаться до 5 тыс. птиц. Были обустроены охотничьи вольеры площадью от 100 до 2 тыс. гектар, где содержатся олени, лани, муфлоны.

«Также мы разрешили охоту с луками и арбалетами, которая довольно интересна для туристов из скандинавских стран, — рассказал Шестаков. — Чем больше у нас будет охотничьего ассортимента, тем больше к нам приедет людей с разными интересами. Кроме традиционной охоты мы можем предложить видео- и фотоохоту, наблюдение за животным миром».

Более 80% охотников-туристов — россияне, далее следуют итальянцы, которые приезжают в Беларусь охотиться на птицу, часто со своими собаками. Частые гости — охотники из Австрии, Германии, Франции и других стран Европы, из США.

«Иностранные туристы интересуются добычей видов, охота на которые у них запрещена, — отметил представитель Минлесхоза. — Это — лось, глухарь, волк. В прошлом году было добыто рекордное количества волка — свыше 1700 голов».