﻿ Путин и Лукашенко обсудят нефть и газ. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Путин и Лукашенко обсудят нефть и газ

30.03.2017 17:42 — Новости Общества | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Нефтегазовый вопрос - одна из ключевых тем встречи президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает «МИР 24». Главы государств обсудят ее в понедельник в Санкт-Петербурге.

«Это сигналы, которые позволяют надеяться, что мы выйдем из несогласованных действий в области газа и нефти и придем к консенсусному решению, удовлетворяющему обе стороны», - отметил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Беларуси Александр Суриков.

Также ожидается, что лидеры обсудят «евразийскую повестку дня».

Ранее помощник россйского президента Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и белорусский лидер встретятся 3 апреля в Санкт-Петербурге.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президенты России и Беларуси встретятся 3 апреля в Санкт-Петербурге.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Медведев и Кобяков обсудили экономическое сотрудничество
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.03.2017
Белорусская военная газета

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика