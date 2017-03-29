Нефтегазовый вопрос - одна из ключевых тем встречи президентов России и Беларуси Владимира Путина и Александра Лукашенко, сообщает «МИР 24». Главы государств обсудят ее в понедельник в Санкт-Петербурге.

«Это сигналы, которые позволяют надеяться, что мы выйдем из несогласованных действий в области газа и нефти и придем к консенсусному решению, удовлетворяющему обе стороны», - отметил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Беларуси Александр Суриков.

Также ожидается, что лидеры обсудят «евразийскую повестку дня».